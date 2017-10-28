Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kimi zaman 70’li yılların hafızamızdan silinmeyen şarkıları, kimi zaman pop rüzgarı.… Birbirinden farklı, unutulmaz şarkılar bu kez meme kanserine karşı söylendi. Üstelik çalan da söyleyen de doktorlar! Acıbadem Maslak Hastanesi ve kadın kanserleri alanında faaliyet gösteren Pembe İzler Derneği’nin birlikte düzenledikleri Meme Kanseri Farkındalık Ayına özel etkinlikte uzmanlar, katılımcılara her yönüyle meme kanseri hakkında bilgi aktardı, Gazeteci Balçiçek İlter’in moderatörlüğünü yaptığı söyleşide Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Demir, Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Gül Esen İçten, Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Cihan Uras, Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Nuran Beşe, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Vildan Çerçi ve Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. İrem Yaluğ Ulubil, hastaların sorularını cevaplandırdılar. Ardından Prof. Dr. Gökhan Demir’in de yer aldığı hekimlerden oluşan Merdiven Altı Grubu’nun konseri ile keyifli anlar yaşandı.