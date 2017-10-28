Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dönem dönem uykusuzluk çekmeyen yok gibidir. Bazen bu süre uzar ve “uyuyamama stresi” uykusuzluk getirir. Uyku kaçıran en önemli etkenlerin nefes açıcı ilaçlar-spreyler, kafeinli içecekler, diyet hapları, hastalıklar, yatak odasındaki kötü şartlar olduğunu söyleyen Okan Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Bölükbaşı özellikle sigara tiryakilerinin daha çok uykusuzluk çektiğini söylüyor. Sigara tiryakilerinin genellikle tavşan uykusu uyuduklarını anlatan Prof. Dr. Bölükbaşı “Bu kişilerin REM uyku (göz hareketlerinin aktif olduğu uyku) miktarları azdır. Uyuduktan 3-4 saat sonra kanda nikotin miktarının kritik düzeyin altına düşmesi sebebiyle uyanırlar. Alkol de uykuyu bozar. Uykusuzluk çeken insanların çoğu sorununu alkolle çözmeyi dener. Ama bu yağmurdan kaçarken doluya tutulmaktır. Çok farkına bile varmadan alkolik olur” dedi. Prof. Dr. Bölükbaşı, uykuya dalmayı kolaylaştıracak birkaç tavsiyede bulundu:

YATMADAN ÖNCE YAPILACAKLAR

- Şekerlemeniz 30 dakikayı geçmesin.

- Her gün aynı saatte yatıp kalkın.

- Ayaklar en çok üşüyen bölgemiz. Yatak çorabı giymek, gece uyanmalarını azaltır.

- Kafein, nikotin gibi uyarıcılardan tahıl ve şekerden uzak durun.

- Ilık duş, kitap okuma iyi gelir

- Mümkün olduğu kadar az ilaç kullanın. İlaçların çoğu uyku düzenini etkiler.