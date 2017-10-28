Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ağır nefes darlığı ve göğüs ağrısı sebebiyle başvurduğu hastanede aort damarı tıkanması teşhis edilen Libyalı 92 yaşındaki Fatimah Basheer Amhimmed Almuhalhil, Türkiye’de sağlığına kavuştu. Aynı anda iki operasyon geçiren Almuhalhil’in önce kasığından anjiyografi yöntemiyle girilerek yapılan bir müdahale ile aort kapağı değiştirildi, ardından kalp damarına stent konuldu. Hastanın 92 yaşında olmasının yanı sıra 40 kilo olduğunu ve bu sebeple de riskli grupta bulunduğu belirten Medipol Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilâl Boztosun, hasta için en az riskli metot olan TAVİ metodunu tercih ettiklerini belirtti. DHA