Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonbahar ve kış balık mevsimi... Bol bol tüketelim ama taze değilse, en tehlikeli besinlerden biri olabilen balığı seçmek de maharet istiyor. Sektörde üretim, ihracat, iç piyasaya satış yapan Kılıç Deniz’in İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Kızıltan’a “Taze balığı nasıl anlarız?” diye sordum ve öğrendim. Sizlerle de paylaşayım...

Biz hep ‘solungaçları kırmızıysa tazedir’ diye öğrendik ama şimdilerde solungaçlara kırmızı mürekkep döküyorlarmış dikkat.

Evet, balık parlak olmalı ama onu da çok parlak ışıkla ve sulamayla yapıyorlarmış.

Üçüncü adımda balığa dokunun, çukurluk uzun sürede geçmiyorsa, uzaklaşın.

Yine dokunun, pulları elinize yapışıyorsa balık kesinlikle bayattır.



Pulları çıkmayan, parlak, dokununca çukur kalmayan balık tazedir