Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çalışmada, tavşan iliğinden elde edilen kök hücreler, polimerden üretilen kompozit implantların içine yerleştirildi. Üç boyutlu yeni nesil implantların bir süre sonra vücutta yok olması sağlandı

ODTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve ODTÜ Biyomalzeme ve Doku Mühendisliği Merkezi (BIOMATEN) Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nesrin Hasırcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Çalışmamızın önemi hastaya özel bir kemik implantı geliştirmemiz. Örneğin kafatası gibi yuvarlaklığı olan veya çok büyük kemik kaybı olanlar için özel şekilli implantları, kompozisyonunu kendimizin tasarladığı biyouyumlu malzemeleri kullanarak üç boyutlu baskıyla yapabilen bir sistem geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Ekip olarak çalışma sonuçlarından çok umutlu olduklarını dile getiren Prof. Hasırcı, yeni nesil implantların insanlara uygulanmasının ancak Sağlık Bakanlığının onayıyla olacağını belirtti.