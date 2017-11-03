Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzman Klinik Psikolog Sibel Dağlıkan, çocuk 2.5-3 yaşına geldiği halde yaşına uygun becerileri sergileyemiyorsa ve yaşına uygun olgunluğa ulaşamamışsa, bunun nedenlerinin araştırılması ve değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.Dağlıkan, çocuğun kendini neden ifade edemediğinin araştırılması, anneden ayrılmakta ne derece güçlük yaşadığının anlaşılması ve anne baba tutumlarının değerlendirilmesi gerekebileceğini belirterek, gelişim geriliği gösterdiği belirlenen çocukların en hızlı şekilde doğru ve etkili özel eğitim olanaklarından yararlandırılmasının uygun olduğunu ifade etti.

Kreş yaşı için ölçüler



Sibel Dağlıkan, bir çocuğun kreşe gönderilmesi için çeşitli davranışları sergileyebilecek olgunlukta olması gerektiğini kaydederek, bu davranışları şöyle sıraladı:

“Hoşça kal diyebilmeli: Kreş çocuğunun derin bir kaygıya ve endişeye kapılmaksızın anne-babasına veya bakıcısına 'güle güle' veya 'hoşçakal' diyebilmesi, yani onlardan ayrılabilmeye hazır olması beklenir.



Başından geçenleri anlatabilmeli: Kreş çocuğunun anne-babasından uzaktayken yaşadığı önemli gelişmeleri ana hatlarıyla anne-babasına aktarabilmesi gerekir. 'O beni dövdü', 'öğretmen bana kızdı', 'teyze yemek vermedi' ve 'okulda üşüdüm' gibi. Tuvalet ihtiyacını söyleyebilmeli: Kreş çocuğunun çişinin ve kakasının geldiğini söyleyebilmesi veya hiç olmazsa 'çişimi yaptım', 'kakamı yaptım' diyebilmesi beklenir.



Yemeğini kendi yemeli: Kreş çocuğunun yemeğini kendi başına yiyebilecek durumda olması beklenir.Yeni arkadaşlar istemeli: Kreş çocuğu kendi başına arkadaşlık kuramayabilir. Ama çocuğun kreşe gitmeye ve yeni arkadaşlar edinmeye istekli olması gerekir.Uzun süre uykuya ihtiyaç duymamalı: Öğleden önce ve öğleden sonra uzun süre uyumaya ihtiyaç duyan bir çocuk, kreş hayatına ve programına henüz hazır olmayabilir. Etkinlik seçebilmeli: Kreş çocuğunun öğretmen yardımı olmaksızın bir etkinlik seçecek kadar bağımsız olması gerekir.



Dikkatini toplayabilmeli: Kreş çocuğunun; çoğunlukla, dikkati dağılmaksızın kurallara uyabilmesi ve verilen görevlere odaklanabilmesi gerekir.Oyuncaklarını paylaşabilmeli: Kreş çocuğunun diğer çocukların da duygu ve düşüncelerinin olduğunu bilebilmesi, sıraya girmeyi bilmesi ve oyuncakları paylaşmaya hazır olması beklenir.



Ailesinden birkaç saat uzak kalabilmeli: Kreş çocuğunun anne-babasından birkaç saat uzak kalabilmesi ve kendi kendine bir şeyler yapmaktan hoşlanması beklenir.

Beşe kadar sayabilmeli: Kreş çocuğunun bazı şekilleri tanıması, bazı renkleri bilmesi, 5'e kadar sayabilmesi, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını basit sözlerle ifade edebilmesi, adını eksiksiz olarak söyleyebilmesi, boya kalemi ve kurşun kalem kullanabilmesi beklenir.



Üç tekerlekli bisiklete binebilmeli: Kreş çocuğunun yeteri kadar dayanıklı ve dengesinin gelişmiş olması gerekir. Yerinde zıplayabilmeli, tek ayak üzerinde durabilmeli, koşabilmeli, topa tekme atabilmeli ve 3 tekerlekli bisiklete binebilmelidir.”