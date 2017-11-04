Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Bosna Hersek‘in Lukovica şehrinde yaşayan hemşire anne Maja ile ticaretle uğraşan baba Davor’un 3. çocukları dünyaya geldi. Lovriç çifti bebeklerinin ismini Leon koydu. Dünyaya sağlıklı bir şekilde gelen Leon’da bir haftalıkken sarılık başladı. Ailesi, Leon bebeğin yeni doğan sarılığı olduğunu düşünüyordu. Ancak sarılık bir türlü geçmedi. Geçmeyen sarılık için Bosna Hersek’teki doktorlara götürdüler. Yapılan tetkiklerde Leon bebeğin safra yolları olmadan dünyaya geldiği teşhisi konuldu. Safra yollarını açmak için ameliyat edildi fakat bu operasyon başarılı olmadı. Ülkesindeki doktorları Lovriç çiftine Leon bebeğin hayata tutunması için tek çarenin karaciğer nakli olduğunu söyledi.

NAKİL İÇİN TÜRKİYE’Yİ TERCİH ETTİLER

Leon bebeğin ailesi, nakil için hemen araştırma yapmaya başladı. Ancak ülkelerinde karaciğer nakli yapan bir merkez bulamadılar. Doktorlarının da tavsiyesi ile hemen Türkiye’ye geldiler. Leon bebeği muayene eden Memorial Ataşehir Hastanesi Çocuk Gastroenteroloji uzmanı Prof. Dr. Çiğdem Arıkan konulan teşhisin doğru olduğunu tek çarenin karaciğer olacağını söyledi. Anne baba gönüllü oldu. Ancak yapılan tetkiklerde anne babanın karaciğerlerinde yağlanma olduğu için donör olamayacakları belirlendi. Sonunda Leon’a Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. K. Yalçın Polat’ın gerçekleştirdiği başarılı bir operasyonla babasının kuzeninden alınan 160 gramlık karaciğer nakledildi. Leon bebeğin nakil yapıldıktan kısa süre sonra sarılığı geçti ve hızlı bir şekilde cildi, göz akları normale dönmeye başladı.