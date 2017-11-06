Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Mayo Clinic’ten bilim insanı Dr. Shahrukh Hashmi, hematoloji ve onkoloji alanında yapay zekanın etkili olabileceğini belirterek, "Yakın gelecekte, yapay zeka yazılımlarıyla çalışan bilgisayar programlarına, hastalar hakkındaki tüm muayene ve laboratuvar bulgularını girerek, tanı ve tedavi önerisi alınabilecek." dedi.

50. kuruluş yılını kutlayan Türk Hematoloji Derneği tarafından düzenlenen 43. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya'da gerçekleştirildi. Kongrede 17 konu başlığında 419 bildiri sunuldu.

Dr. Hashmi, kongre kapsamında düzenlenen basın toplantısında, karar verici yazılımların hematoloji/onkoloji alanlarında nasıl bir etki yaşatabileceği konusunda çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Yakın gelecekte, yapay zeka yazılımlarıyla çalışan bilgisayar programlarına, hastalar hakkındaki tüm muayene ve laboratuvar bulguları girilerek, tanı ve tedavi önerisi alınabileceğini söyleyen Hashmi, "Hali hazırda bazı yapay zeka programları klinik çalışmalar için uygun olabilecek hastaların belirlenmesinde kullanılmaya başlandı." diye konuştu.

Hashmi, yapay zekanın aslında çok eski bir kavram olduğunu, 1956'da birkaç bilim insanının bir araya gelerek bu konuda çalışmalar yaptığını belirterek, bugüne kadar derinlemesine çalışmalar yürütülerek, özellikle hemotolojik hastalıkların tanısında ve tedavisinde yapay zekanın nasıl etkili olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.

Aralık ayında Antalya'da yapılacak bir kongrede, löseminin seyrinin nasıl olacağına ilişkin yapay zeka yazılımlarının rolünün ele alınacağını dile getiren Hashmi, birkaç yıl sonunda da patoloji ve radyoloji gibi alanlarda bunun kullanılabileceğini söyledi.