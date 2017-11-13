Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endokrinoloji ve Metabolizma Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Yüksel Altuntaş, Dünya Diyabet Günü dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, prediyabetin, hekimlerin şeker hastalığı (diyabet) öncesi dönem olarak adlandırdığı ara bir durum olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Altuntaş, gizli şekerin tanısında son 2-3 aylık şeker ortalamasını gösteren ve şeker hastalığı tanısında kullanılan "A1c" testinden de faydalanılmasının önerildiğini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

"Uluslararası Diyabet Uzmanlar Komitesi A1c yüzde 5,7-6,4 aralığında bulunan bireylerin şeker hastalığı açısından yüksek riskli olduklarını ve koruma programlarına alınmaları gerektiğini bildirmiştir. Amerikan Diyabet Birliği, kanda bakılan A1c'nin yüzde 5,7–6,4 arasında olmasını şeker hastalığı öncesi dönem kabul etmiştir. Şeker hastalığı genetik zeminde çevresel faktörlerin katkısıyla ortaya çıkar. Özellikle anne, baba veya kardeşlerinde şeker hastalığı, şişmanlığı olan veya şişmanlayan kimselerde, kan basıncı veya kan yağları yüksek olan ve kalp damar hastalığı olan kişilerde gizli şekerden şüphe etmek gerekir."

"Prediyabet, diyabet açısından yüksek risk"

Prof. Dr. Yüksel Altuntaş, gizli şekerde kilo almanın, özellikle yemeklerden sonra çok su içme, idrara çıkma, halsizlik ve de yemekten sonra tepkisel kan şekeri düşmelerine bağlı olarak uyku hali, sık acıkma, konsantrasyon kusurlarının görülebildiğini vurguladı.

"Bazen şeker hastalığında bir komplikasyon olarak ortaya çıkan ayakta yanma, uyuşma, keçeleşme gibi ayak şikayetleri, göz bozuklukları, iyileşmeyen yaralar dahi olabilir." diyen Altuntaş, şöyle devam etti:

"Prediyabet; yüksek kan yağları, yüksek kan basıncı ve şişmanlık ile yakın ilişkilidir. Bu nedenle sadece şeker hastalığı için değil aynı zamanda kalp damar hastalıkları için de risk faktörüdür. Bu yüzden önemsenmelidir. Yaşam boyu izlenen prediyabetli hastaların yaklaşık yüzde 70'i hayatlarının ileriki dönemlerinde şeker hastası olmaktadır. Ayrıca prediyabet, şeker hastalığı açısından yüksek riskli bir durum. Bu nedenle yüzde 7 kilo kaybının sağlanması ve haftada en az 150 dakika orta derecede fiziksel aktiviteyi hedefleyen yaşam tarzının benimsenmesi önerilmektedir.

Bu tür hastaların en az yılda bir diyabet gelişimi açısından izlenmesi ve kalp damar hastalıkları risk faktörleri açısından değerlendirilmesi önerilmektedir. Sonuç olarak, gizli şeker tanısıyla şeker hastalığına bağlı böbrek, göz hastalıkları, sinir kılıflarının bozukluğu ve kalp damar sorunları riskindeki artış arasında ilişkiler gösterilmiştir. Bu tür durumlarda yaşam tarzı müdahalesiyle komplikasyonlarda yüzde 40-70 arasında risk azalması sağlandığı gösterilmiştir. Bu nedenle gizli şekerin tanınması, şeker hastalığı tedavisi için en önemli basamaktır."