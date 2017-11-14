Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yüksek Mahkeme, temyiz mahkemesinin kararını bozarak, Samsung'a ait bir çip fabrikasında 6 yıl çalıştıktan sonra 32 yaşında ölen Lee Yoon-jung'un ailesine, meslek hastalıklarından zarar görenlere ödenen tazminatın ödenmesi gerektiğine karar verdi.

Söz konusu fabrikada 1997-2003 yıllarında çalışan Lee'nin beyninde 30 yaşındayken tümör tespit edilmişti. 2 yıl sonra hayatını kaybeden Lee'nin ailesi şirkete tazminat davası açmıştı.

Fabrikada yapılan incelemelerde, işçilerin benzen, formaldehit ve kurşun gibi zehirli maddelere azami limitlerin altında maruz kaldığı tespit edilmiş ancak fabrikada diğer kimyasallardan etkilenme seviyesi ve sağlık riskleri incelenmemişti.

Lee'nin ailesi davayı kaybetmiş, mahkeme kararında, fabrikalarda işçilerin maruz kaldığı zehirli maddelere dair incelemelerin bazı sınırları olduğu, bu kısıtlamaların sebebi bilinmeyen bir hastalığı olan işçi için kullanılamayacağı belirtilmişti.

Lee'nin ailesinin avukatı Lim Ja-woon, firmanın eski çalışanları arasında lösemiden sonra beyin kanserinin yaygın görüldüğünü savundu. Lim, Lee ile aynı fabrikada çalışan 8 kişi dahil Samsung şirketinin 27 çalışanına beyin kanseri teşhisi konulduğunu iddia etti.