Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Araştırmaya göre büyük şehirlerde yaşayan beyaz yakalıların yüzde 80’i öğün atlıyor, yüzde 32’si hem hafta içi hem de hafta sonu 7 saatten az uyuyor, yüzde 35’i sabah kahvaltılarında pastane ürünleri tercih ediyor, yüzde 31’i ise öğle yemeğinde fast food tüketiyor.