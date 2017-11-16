Araştırmaya göre büyük şehirlerde yaşayan beyaz yakalıların yüzde 80’i öğün atlıyor, yüzde 32’si hem hafta içi hem de hafta sonu 7 saatten az uyuyor, yüzde 35’i sabah kahvaltılarında pastane ürünleri tercih ediyor, yüzde 31’i ise öğle yemeğinde fast food tüketiyor.
10 çalışandan 8’i öğün atlıyor
16.11.2017 - 08:15 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 08:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Herbalife tarafından İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa ve Kocaeli’de, 400 beyaz yakalı çalışanla görüşülerek gerçekleştirilen ‘Metropollerde Yaşayan Beyaz Yakalıların Kaliteli Yaşam Algısı ve Beslenme Alışkanlıkları’ araştırması Türkiye’de ofislerde çalışan personelin beslenme ve günlük hayat alışkanlıklarını ortaya çıkardı.
Etiketler : Herbalife,
519976 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/519976.aspx
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