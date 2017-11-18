Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Anne karnında gelişimini tamamlamadan önce doğan bütün bebeklerin özel ihtiyaçları olduğunu söyleyen Dr. Şarman “Ancak özel bir bakıma ihtiyaç duyan prematüre bebekler, gerekli sağlık şartları sağlanamadığında hayata tutunamayabiliyor” dedi.

EN KÜÇÜK BEBEK BEZİ

Bebek bezi üreticisi Prima, prematüre bebeklerin ihtiyaçlarını düşünerek, yenidoğan yoğun bakım ünitesi hemşireleriyle birlikte dünyanın en küçük bezini üretti. Prematüre bebeklerin ihtiyacına yönelikbezler El Bebek Gül Bebek Derneğiyle iş birliği yapılarak hastanelere bağışlandı.

Bebeğiniz erken doğduysa...

Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Yenidoğan Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. İpek Akman ailelerin dikkat etmesi gereken noktaları şöyle sıraladı: .

¥ Bebeğin nörolojik gelişimi yakinen takip edilmeli ve yüksek riskli bebekler erken müdahale programı ile fizyoterapileri başlatılmalı.

¥ Bebeğin göz ve işitme taramaları zamanında yaptırın.

¥ Bağışıklık sistemi tam gelişmediği için enfeksiyonlara yatkınlık olabilir, kalabalık ortamlara girmeyin, genel hijyen kurallarına uyun.