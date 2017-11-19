Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Prof. Dr. Canan Karatay, Kırşehir Belediyesi tarafından organize edilen programda, sağlıklı yaşamanın püf noktalarını anlattı. Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen programa Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve eşi Zerrin Bahçeci, Baro Başkanı Mehtap Karaburçak Tuzcu, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Meryem Düğer, NTV Haber Spikeri Buket Aydın ve çok sayıda davetli katıldı.

Sunucu Duygu Canbaş moderatörlüğünde gerçekleşen program’da konuşan Canan Karatay kaya tuzunun beyaz altın olduğunu belirtti. Metaboliği bozuk organizmalarda düzelmenin cerrahi düzeltme ile olmayacağını anlatan Karatay, “Bacağınızı da kestirseniz kilonuz düşer ama metabolik bozukluk düzelmez. Onun için metaboliği bozuk olan bir organizmada cerrahi düzeltme olmaz.Tamamen kandırmaca. Bunların hepsi insanları perişan ediyor”dedi.

Türkiye’nin dünyada en çok ekmek tüketen toplum olduğunu ifade eden Karatay, “Türkiye’deki en büyük tehlike kullanılan ekmekler. Çünkü modern buğday ekmekleriyle yapılan ekmeklerde yüzde 10 katkı maddesi var. Bu maddede promür denilen ağır metal var. Vücuda girdiği zaman ağır metal olarak vücudu zehirlemektedir. Dost bakterileri öldürmektedir. Vücuda yağ girmezse hasta oluruz. Vücudumuzda 30 türlü yağ vardır. Bu yağ olmazsa hiçbirimiz hayatta olmayız. Doğal olarak bu vücuda girecek. Girmediği için şeker hastası oluyorsun. 2 türlü tehlikeli yağdan uzak durun. Doğada bulunan 2 türlü yağ çok tehlikelidir. Bu yağların ilki trigliserit adındaki yağlardır. Trigliserit yağlar arasında en tehlikeli olandır. Bir diğeri ise trans yağdır. Kanser de dahil olmak üzere bütün hastalıkların başı trans yağlardır. Vatandaşlar hasta olmamak için bu yağ türlerine dikkat etmelidir"diye konuştu.

“KOLESTEROLÜ YÜKSEK OLAN KADINLAR UZUN YAŞIYOR”

Kolesterolü yüksek kadınların daha uzun yaşadığını anlatan Karatay, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kolesterolün yüksek olması vücutta yangın olduğunu gösterir. Eğer kolesterol ilacını alıyorsanız o yangına engel oluyorsunuz. ‘Kolesterol hastasıyım’ diye boşuna üzülmeyin. Kolesterolü yüksek olan kadınlar uzun yaşıyor. Kaya tuzu beyaz altındır. Kaya tuzu için asırlardan beri savaşlar yapılmıştır. Dünyanın en sağlıklı tuzudur. Sağlığımız için gereklidir. Kaya tuzu tansiyonu yükseltmez”

Programın ardından konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Prof. Dr. Canan Karatay’ın örnek bir Türk kadını olduğunu belirtti. Başkan Bahçeci, ”Hem ilim insanı olması yönüyle hem de verdiğiniz o geleneğimizden beslenen tıpla ilgili bilgileriniz gerçekten çok önemli. Bundan dolayı Kırşehir’de ağırlamaktan çok mutlu olduğumuzu belirtmek isteriz”ifadelerini kullandı.

Program Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin Prof. Dr. Canan Karatay ve sunucu Duygu Canbaş’a çeşitli hediyelerinin verilmesinin ardından sona erdi.