Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memorial Antalya Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Dyt. Berna Ertuğ, sonbahara özel sağlıklı yiyecekler hakkında bilgi verdi.

“Hastalıklarla savaşmak için beslenme çok önemli”



Sağlıklı ve dengeli beslenme hakkında tavsiyelerde bulunan Ertuğ, “Beslenmede en önemli öğe sebze ve meyveler, her renk ve çeşidi ile yeterli miktarda tüketilmesi gereken besinlerdir. Günlük beslenme alışkanlıkları ağırlıklı olarak, meyve ve sebzenin mevsime özel çeşitlerinden oluşmalıdır. Mevsim değişimine bağlı hastalık sürecine karşı vücut direncini güçlendirme özelliği bulunan sonbahar sebze ve meyvelerinde, mevsimine özel ve doğadaki gibi koyu sarı, kırmızı, yeşil ve turuncu renkler hakimdir. Bu birbirinden farklı ve eşsiz renkteki besinler, hastalıklarla savaşan fitokimyasallardan zengin özelliklere sahiptir” dedi.

“Sonbaharın meyve ve sebze zenginliğinden yararlanın”



Diyetisyen Ertuğ, sonbahar meyveleri arasında; üzüm çeşitleri, incir, mürdüm eriği, kızılcık, hünnap, böğürtlen, frambuaz, kuşburnu, elma, nar, armut, mandalina, portakal, greyfurt, muz, ayva, cennet hurması, kivi, muşmula ve kuşburnunun yer aldığını belirterek, "Sebzeleri ise; kereviz, yer elması, pırasa, beyaz lahana, kırmızı lahana, Brüksel lahanası, brokoli, karnabahar, ıspanak, şalgam, pancar, beyaz turp, siyah turp, kırmızı turp, havuç, balkabağı, tere, maydanoz, marul, biberiye, mantar, domates, patlıcan, taze fasulye, börülce, mısır, dolmalık biber, salatalık, acur, kabak, fesleğen, tere, pazı, roka, maydanozdur" diye konuştu.

İdrar yolu enfeksiyonlarına karşı kızılcık



Ertuğ, şöyle devam etti:



“Kızılcığın yüzde 10’u Eylül-Aralık ayları arasında taze olarak satılır. Geri kalan kısmı kurutulmuş veya meyve suyu olarak bulunabilmektedir. Kalori bakımından düşük, antioksidan açısından ise yüksek besin değeri ile özellikle kalp rahatsızlıkları, diş eti hastalıkları, ağız ve mide ülserleri, idrar yolu enfeksiyonlarında oldukça etkilidir. Elma, en güçlü antioksidanlardan biri olan flavonoidleri içerdiği için, kalp hastalıkları ve bazı kanser türlerine yakalanma riskini düşürür. Cilt sağlığına da olumlu etkisi vardır. Cildin yapısını onarır ve genç kalmayı sağlar. Ara öğünlerde tarçın ve yoğurtla beraber hafif tatlı niyetine tercih edilebilir.”