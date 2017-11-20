Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, giysi ve kumaş tercihlerinin yenilen besinlerin sağlıklı olup olmadığı sorusu kadar önem taşıdığına dikkat çekti. Prof. Dr. Adanır, zararlı boyalar ya da kimyasallar kullanılarak üretilen bazı giysi ve kumaşların sağlığı tehdit edebileceğinin fark edilmediğini aktardı. Adanır, "Vücudumuzun tamamını kaplayan cildimiz, bizi ısıtıp serinletirken hatta bizim için nefes alırken sürekli olarak çeşitli kumaşlarla temas halindedir. Cildimizin güzel kalması kadar sağlıklı kalması da önemlidir. Bu nedenle cildimiz ile sürekli temas halinde olan giysi ve diğer tekstil ürünlerinin içeriğine mutlaka bakmalıyız" dedi.

Uzmanlara göre hangi giysiler tercih edilmeli



Egzama, sedef hastalığı olanların keten, pamuk, yün, ipek gibi doğal liflerden ya da organik doğal liflerden üretilmiş ürünleri tercih etmesini öneren Prof. Dr. Adanır, sıcak basmalarından şikayetçi olan menopoz dönemindeki kadınların, nem çekme özelliği yüksek pamuk kumaşlardan giysileri seçmesinin yararlı olacağını söyledi. Pamuklu giysilerin nemi hızla çekeceğini vurgulayan Prof. Dr. Adanır, "Keten giysiler, cildi dış etkenlerden özellikle güneşin gama ışınlarından korur. Teri emmesi ve hızlı kuruması nedeni ile sıcak ve nemli iklimlerde oldukça tercih edilen keten, bakteri ve mantarlara karşı dirençli olduğundan özellikle cilt hastalıkları olanlara önerilmektedir. İpek lifi ise doğal protein yapısı nedeni hipoalerjenik bir başka deyişle alerji oluşturma riski en düşük lif olarak kabul edilir.

Özellikle egzama gibi cilt hastalıklarına sahip kişilerin ipek giysiler kullanmalıdır. Bir başka protein esaslı lif ise yündür. Nem emiciliğinin yüksek olması, lifin doğal kıvrımlarının ürün üzerinde meydana getirdiği hava boşlukları vücut ısısının korunmasına neden olurken cildin aynı zamanda nefes almasına da yardımcı olur” diye konuştu.Giysi, iç çamaşırı, çarşaf gibi ürünlerin de kullanılmadan önce yıkanması gerektiğini belirten Prof. Dr. Adanır, “Giysiler, farklı makine veya aparatlarla dikiliyor. Bu sırada ürün birçok kirli bölge ile temas ediyor. Kıyafetler dikildikten sonra kimyasal yıkama ile farklı özellikler kazandırılıyor. Ürün kullanılmadan önce yıkanması yararlı olacaktır” dedi.