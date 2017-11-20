Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Havaların soğumasıyla vücut direncimiz de düşmeye başladı. Bu durum, bağışıklığın zayıflamasına ve hastalıklara karşı daha davetkâr olduğumuz anlamına geliyor. Peki ne yapmalıda bu kışı hastalanmadan atlatmalı diye düşünüyorsanız bu haberde sizin için 10 güzel ve uygulaması kolay öneri var. Takvimler henüz sonbaharı gösterse de soğuk ve yağışlı günler beraberinde kış hastalıklarını da getiriyor. Bu dönemde özellikle gribal enfeksiyonlar, soğuk algınlığı, bronşit ve zatürreye çok dikkat etmek gerekiyor. Kullandığımız vitaminlerden, içtiğimiz ilaçlara, giydiğimiz kıyafetlerden uyuduğumuz saat aralığına kadar dikkat etmemiz gerekenlerin hepsi soralı bir şekilde bu haberde. Kış aylarında artış gösteren hastalıklarla mücadele etmek için hastalanmadan gerekli tedbirleri almanın önemine değinen Dahiliye Uzmanı Dr. Özlem Kaplan, kış hastalıklarından korunmanın yolları hakkında bilgi verdi.



ANTİOKSİDAN VE PROBİYOTİK TÜKETİN

Kış mevsiminde bağışıklık sisteminin güçlü tutulması ve korunması gerektiğini vurgulayan Uzman, “Bunun için öncelikle dengeli beslenme, kaliteli uyku, düzenli egzersiz, temiz hava ve stresten uzak bir yaşam ile bağışıklık sistemi kuvvetlendirilebilmektedir. Bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için özellikle antioksidan ve probiyotik tüketimi önemlidir. Bu nedenle mevsim geçişlerinde vitamin ve mineral deposu olan sebze ve meyve grubuna özellikle önem vermek, vitamin ve mineralleri doğal ve doğru kaynaklardan almak gerekmektedir. Takviye amaçlı aşırı dozda ve kontrolsüz kullanılan vitaminler ise başka hastalıklara davetiye çıkarabilmektedir” dedi.



FAZLA D VİTAMİNİ HALSİZLİK, C VİTAMİNİ İSHAL YAPIYOR

Özellikle yağda eriyen vitaminlerin ( A,D,E ve K vitamini) ihtiyaçtan fazla kullanıldığında ciddi sonuçlar doğurabildiğini aktaran ve “Çünkü bu vitaminler vücutta depo edilmez” diyen Dr. Kaplan, o sorunları şöyle aktardı: “Özellikle D vitamininin yüksek doz kullanılması toksisiteye sebep olup vücutta kalsiyum yükselmesine, şiddetli halsizlikten böbrek taşı oluşumuna çok su içme ve çok idrara çıkma gibi şikayetlere neden olurken, A vitamini kontrolsüz kullanımı özellikle gebelerde doğumsal anomalilere sebep olmaktadır.



E ve K vitamini yüksek doz kullanımı ise pıhtılaşma sorunlarına yol açmaktadır. Özellikle kan sulandırıcı ilaç kullanan hastaların bu vitaminleri tüketirken çok dikkatli olmaları ve hekimlerine danışmaları gerekmektedir. C vitamini ise yine antioksidan vitaminlerden olup kış mevsiminde hastalıklardan korunmak için en çok kullandığımız vitamin olmasına rağmen aşırı tüketiminde böbrek taşı oluşumuna ve ishale sebep olabilmektedir. Böyle durumlarda mutlaka uzman bir hekime danışmak gerekmektedir.



BU TEDBİRLER SİZİ HASTALIKLARDAN KORUYABİLİR!

Dr. Kaplan, bağışıklık sistemini güçlendiren, hem hastalıklardan koruyan hem de hastalığı çabuk atlatmayı sağlayan 10 öneriyi ise şöyle sıraladı:

- Günde ortalama 6-8 saat kaliteli uyku uyuyun.

- Fiziksel ve ruhsal stresten uzak durun.

- Her grup besinden dengeli ve yeterli beslenin.

- Vücudunuz için en uygun egzersizi belirleyip düzenli olarak yapın.

- Günde en az 2,5-3 litre sıvı tüketin.

- Herhangi bir şikayetiniz olmasa dahi sağlık kontrolünüzü düzenli olarak yaptırın.

- Tüm tütün ürünlerinden ( sigara, nargile, puro, pipo, vs.) uzak durun.

- Doktorunuz önermediği sürece gereksiz antibiyotik, vitamin veya takviye gıda ekstreleri kullanmayın.

- Hava koşullarına uygun giyinmeye özen gösterin.

- Pozitif düşünün ve sevdiklerinize zaman ayırın.