Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Dünya’da hızla yaygınlaşan ve en önemli ölüm sebeplerinden biri olan kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)’ın tedavisinde kullanılan “akıllı sarmal” ameliyatları, hastanın daha rahat nefes almasını ve günlük işlerini daha rahat yapmasını sağlıyor.

AKCİĞER HACMİ KÜÇÜLTÜLÜYOR

Genellikle 40 yaş ve üzerinde ortaya çıkan; hava yollarında daralma ve akciğerdeki hava keseciklerinin harap olmasıyla baş gösteren KOAH, yılda 3 milyon kişinin ölümüne yol açıyor. KOAH’ın en önemli sebebi kirli hava solumak, sigara içmek ve sigara dumanına maruz kalmak. Normalde balon gibi esnek olan genişleyip-daralabilen hava yolları, KOAH hastalarında bu özelliğini kaybediyor. Genişlemiş hava keseciklerine giren havanın çıkması zorlaşıyor ve daha da şişmeye başlıyor. KOAH’ın ilerlemiş şekline amfizem adının verildiğini söyleyen Yedikule Göğüs Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, “Amfizem hastalarında en önemli belirti nefes darlığıdır. Hastalar, nefes alma güçlüğü, boğulma hissi, kronik öksürük, ayakkabı bağlamak veya duş almak gibi basit günlük işlerde bile aşırı yorgunluk hissi yaşarlar. Tedavide ilaçlar, ilaç dışı yöntemler, pulmoner rehabilitasyon ve cerrahi yöntemler uygulanır. Bu konudaki gelişmelerden biri de son yıllarda bütün dünyada popüler olmaya başlayan ‘akıllı tellerle’ akciğer hacim küçültme uygulamasıdır” dedi.

SGK GERİ ÖDEMESİ VAR

Akciğer hacim küçültme uygulaması solunum fonksiyonlarını geliştirmeyi, nefes darlığını azaltmayi ve daha önce yapamadığı hareketleri rahat yapmasını sağlıyor. Hastalığı ortadan kaldırmadığı için, hasta ilaçlarını almaya devam ediyor. Uygulamanın SGK geri ödemesi olduğunu bildiren Prof. Dr. Çetinkaya, ülkemizde 5 yıldır uygulanmakta olan yöntemin teknolojik donanımlı devlet hastanelerinde de gerçekleştirildiğini söyledi.

SEÇİLMİŞ HASTALARDA UYGULANIYOR

Bu yöntemin her KOAH’lıya değil sadece seçilmiş amfizem hastalarına uygulandığını anlatan Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya “Sarmal şeklindeki teller, hastalıklı akciğer dokusunu küçülterek gereksiz yere genişlemiş kısmın ve hapsolan havanın azalmasını sağlar. Akciğerin hastalıklı kısımlarının hacmi azaltıldığında hava, sağlıklı olan bölgelere yönlenir. İşlem genel anestezi altında ameliyathane ortamında uygulanır. Sarmallar bir bronkoskop yoluyla önceden belirlenmiş bronşlara anlık röntgen kılavuzluğunda yerleştirilir. Gerektiği zaman sarmallar geri alınabilir veya yer değiştirilebilir. Akıllı sarmal denmesinin sebebi tellerin hafızalı metalden üretilmesidir” dedi.