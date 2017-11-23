Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Acil servislerde kurulu bulunan kameralar aracılığı ile merkezden kontrol sistemi başlatacaklarını belirten Demircan şöyle konuştu: Vatandaşlarımız mecburi olmadıkça acil servislere başvurmamalılar. Çünkü, biraz da acil olmayan durumlar yüzünden yoğunluk yaşanıyor. Bir-iki hafta içinde yeni bir takip sistemine başlıyoruz. Merkeze kuracağımız bir sistemle monitörler aracılığıyla acil servislerdeki kameralardan buraların yoğunluğunu takip edeceğiz. Yığılmalar olduğu anda ya personel takviyesi yapacağız ya da, ambulanslar aracılığıyla acil durumdaki vatandaşlarımızı, daha az yoğunluk olan hastanelerin acil servislerine yönlendireceğiz. Bu sistemi şimdilik acil servisleri en yoğun olan hastanelerde başlatacağız. Başarılı olursak, tüm acil servisler için aynı sistemi kurarız.