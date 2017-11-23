Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş “Yılın En Başarılı Kamu Sağlık Yöneticisi”, Okan Üniversitesi Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Okan “Yılın En Başarılı Sağlık Girişimcisi”, Anadolu Sağlık Merkezi Genel Müdürü Türkan Özilhan Tacir “Yılın En Başarılı Sağlık Yöneticisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürü Seyyare Kurt “Yılın En Başarılı Hemşirelik Hizmetleri Yöneticisi”, Kansersiz Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dida Didem Kaymaz “Yılın En Başarılı Sivil Toplum Kuruluşu Lideri” ve Prof. Dr. Haydar Sur, “Sağlık Yönetiminde Yaşam Boyu Başarı” ödüllerini kazandılar.