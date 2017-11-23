Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yaşayan 20 yıllık evli, 41 yaşında olan Deniz Mert, aşırı kilosu ve miyomları yüzünden bir türlü çocuk sahibi olamıyordu. 2 defa tüp bebek denemesinde başarısız olduktan sonra kendisine “Kilolu olduğunuz sürece çocuğunuz olmaz” dendi. Evlat hasretiyle yanıp tutuşan Mert, Tüp Bebek Uzmanı Opr. Dr. Seval Taşdemir’in yönlendirmesi ile 3 ayda 15 kilo verdi. Ardından miyom ameliyatı olan Mert’e, mikroenjeksiyon yöntemi ile tüp bebek tedavisi yapıldı. İlk denemede hamile kalan Deniz Mert, şimdi 20 yıllık bir bekleyişten sonra kızını kucağına alacağı günü iple çekiyor. Aşırı kilonun anneliğe engel bir durum olduğunu söyleyen Opr. Dr. Taşdemir, “Hastamız büyük bir istekle, 3 ay gibi kısa bir sürede 15 kilo vererek 100 kilodan 85 kiloya indi. Miyomları bir operasyonla temizledik. Yaşından dolayı yumurta rezervleri düşüktü, destekleyici vitamin takviyesi yaptık. Uygun şartlar oluştuğunda da tüp bebek tedavisini yaptık ve başarı elde ettik” dedi.