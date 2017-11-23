Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tarçının faydaları neler, tarçın yağ yakar mı? Eczacı Gülay Fidaner, tarçının yağ yakımını başlatıcı metabolik etkisiyle ilgili yapılan önemli bir araştırmaya dikkat çekti. Fidaner, 'Tarçının faydaları neler' sorusuna da cevap buldu. İşte tarçının faydaları tarçın ne işe yarar ile ilgili merak ettikleriniz

TARÇIN YAĞ YAKAR MI?

Michigan Üniversitesi Yaşam Bilimleri Enstitüsü'nde yapılan yeni bir araştırmada, binlerce yıldır zevkle tüketilen lezzetli, hoş kokulu tarçının obezite ile mücadelede yardımcı olabileceğinin kaydedildiğini belirten Fidaner, "Tarçında bulunan sinnamaldehidin fareler üzerinde kan şekerini ve kandaki toplam kolesterol miktarını düşürücü etkisi olduğuna dair çalışmalar vardı, ancak metabolizması tam olarak bilinmiyordu. Michigan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde moleküler ve bütünleyici fizyoloji alanında uzman Yrd. Doç. Jun Wu ve arkadaşları, tarçında bulunan sinnamaldehidin insan metabolizmasını nasıl etkilediğini, insan ve farelerde hangi yolakları izlediğini araştırdılar" dedi.

Metabolism dergisinde yayınlanan bulgular, sinnamaldehidin direkt olarak yağ hücreleri veya adipositler (bağ dokusu depo yağ hücreleri) üzerine etki ederek veya termojenez adı verilen bir süreçle yağ hücrelerinden enerji üretiminin başlamasını sağlayarak metabolik sağlığı iyileştirdiğini ortaya koyduğunu bildiren Eczacı Gülay Fidaner, "Yaş, etnik köken ve vücut kitle indekslerini temsil eden gönüllülerden insan yağ hücreleri, sinnamaldehit ile muamele edildiğinde, yağ metabolizmasını arttıran birçok gen ve enzimin artmış olduğunu fark ettiler. Ayrıca termojenezde rol oynayan önemli metabolik düzenleyici proteinler olan Ucp1 ve Fgf21'de artış gözlemlediler. Adipositler normalde enerjiyi yağ formunda depolarlar. Bu uzun vadeli bir depolamadır, yüksek yağlı gıdalara çok daha az erişimin olduğu kıtlık durumunda veya soğuk havalarda vücut tarafından kullanılır ve vücut depolanmış enerjiyi ısıya dönüştürür. Enerji üretme işlevleri, vücut ihtiyaç duymadığı zamanlarda devre dışı olur ancak görülme sıklığı hızla artan obezite hastalığında, yağ hücrelerinin termojenezi aktive etmelerini ve bu yağ yakma süreçlerini tekrar başlatmalarını sağlamak gerekir" " şeklinde konuştu.

Yapılan araştırmalar tarçında bulunan sinnamaldehidin yağ yakımını uyarmak için bir aktivasyon metodu sunabileceğini gösterdiğinin altını çizen Fidaner, "Tarçın binlerce yıldır diyetlerimizin parçası, gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılıyor. Dolayısıyla obeziteye karşı metabolik sağlığımızın korunmasına yardımcı oluyorsa hastaların kolaylıkla uyum göstereceği bir tedavi yaklaşımı sunabilir. Ancak tüm bu araştırmalara rağmen her maddede olduğu gibi sinnamaldehidin metabolik yararlarını yan etkilere neden olmadan en iyi şekilde nasıl kullanılacağını belirlemek için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır" ifadelerini kullandı.