Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fazla beslenme ve fazla enerji alımının beyin sağlığı ve fonksiyonlarını tehdit ettiğine vurgu yapan Ankara Koru Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Bölümü Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Emre Taşçılar, "Obezitenin çocukluk yaş grubunda diyabet, yüksek tansiyon, karaciğer yağlanması, erken ve geç ergenlik gibi birçok hastalığa yol açtığı herkes tarafından malumdur. Ancak obezitenin çocukluk yaş grubunda zihinsel fonksiyonlar üzerine olan etkisi bilinmemektedir. Fazla beslenen çocukların daha zeki ve beyin fonksiyonlarının daha iyi olacağına yönelik yanlış bir inanış mevcuttur. Oysa bilimsel veriler bunun doğru olmadığını göstermektedir" dedi.



Zihinsel fonksiyonların düzenlenmesinde inisülinin kritik öneme sahip olduğunu dile getiren Doç. Dr. Taşçılar, inisülinin doğum öncesi dönemden başlayarak yenidoğan dönemi, ergenlik dönemi ve erişkin yaşa kadar hayat boyu beyin hücrelerinin fonksiyonel bütünlüğünü sağladığını belirtti. Beyin hücresinin gelişimi, büyümesi, farklılaşması, metabolizması, protein sentezi, enerji üretimi ve sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan maddelerin yapımı için insülin hormonuna ihtiyaç olduğuna işaret eden Taşçılar, "Sinir hücrelerinin birbirleriyle olan iletişiminde, bilgilerin aktarılmasında insülinin çok önemli işlevleri vardır. İnsülin eksikliğinde ya da insülin direnci geliştiği durumda sinir hücreleri arasındaki iletişim bozulmaya başlar. Beyin hücreleri arasında bozulan bu iletişim zihinsel fonksiyonlarda bozulmaya yol açar" diye konuştu.



Obezitenin zihinsel performans üzerine olan menfi etkisinin insülin direncinden kaynaklandığını ifade eden Doç. Dr. Taşçılar, "Vücutta yağ dokusunun artması ile birlikte insülin hormonunun dokulardaki etkisi azalmaya ve insülin düzeyi yükselmeye başlar. Bu durum insülin direnci olarak adlandırılır. İnsülin direncinden tüm organlar menfi yönde etkilendiği gibi beyin hücreleri de etkilenmektedir. İnsülin direnci sonucunda beyin hücrelerinin gelişimi, protein sentezi ve enerji metabolizması bozulmakta, DNA ve hücre hasarı oluşmaktadır. Bütün bunlar beyin hücrelerinde fonksiyon kaybına yol açarak zihinsel fonksiyonlarda bozulmaya neden olmaktadır" dedi.

Çocukların ne kadar çok beslenirse o kadar zeki ve başarılı olacağına yönelik algının yanlış olduğunu anlatan Doç. Dr. Mehmet Emre Taşçılar, "Çocukların daha zeki ve başarılı olmalarını istiyorsak onları obeziteye yol açan yüksek kalorili yiyecek ve içeceklerden uzak tutmamız gerekmektedir" şeklinde konuştu.