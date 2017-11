Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canbebe “Her annenin bebeğini büyütürken fizyolojik ve pedagojik gelişimle ilgili doğru bilgiye sahip olması gerektiği” fikriyle geliştirdiği "Anneler ile Geleceğe" isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında 12. Lokasyon olarak İstanbul Silivri’yi seçti. Projenin uzmanları Silivri Belediyesi Kültür Merkezi’nde, Silivri’li anne ve anne adayları ile buluştu. Sunuculuğunu Tiyatro Sanatçısı Seren Fosforoğlu'nun yaptığı seminerde; Bebek Hemşiresi Esra Ertuğrul, Çocuk Gelişim Uzmanı Özge Selçuk Bozkurt ve Beslenme Uzmanı Yeşim Özden Gün’ün de içinde yer aldığı uzman ekip; 0-36 ay dönemindeki bebeklere ait pek çok konuya değinildi.



"Rutin oluşturmak hayatı kolaylaştırır"



Çocukların gelişim aşamasındaki birçok sorun ve aşamalar için belli bir rutin oluşturulması gerektiğine değinen Esra Ertuğrul, "Rutin oluşturmak hem sizin hem de çocuğunuzun hayatını kolaylaştırır" diyerek, "Bebeklerin yeni doğdukları an itibariyle gece ve gündüz kavramını bilmedikleri için hastaneden eve gittiklerinde gündüzleri daha karanlık geceleri ise daha aydınlık ortamlarda uyutulması, bebeğin gece ve gündüz kavramını öğrenmesini sağlayacaktır. Özellikle ilk dönem sık sık emme rutini olacaktır ve bu normal bir durumdur. Bebek çok sıklıkla uyanıp emecek ancak üçüncü aya doğru artık emzirmelerin sıklığı azalacak ve bu dönemde emzirdikten sonra aynı düzende uykuya yatırmak gerekli. Özellikle rutin oluşturmak hayatı çok kolaylaştıran bir şeydir. Yani akşam beslenmesinden bir, bir buçuk saat önce bebeğe banyo yaptırıp arkadan güzel bir masaj yaptıktan sonra pijamalarını giydirerek emzirip uykuya yatırdığınız zaman, bebekler banyoyla uyku arasındaki bağlantıyı kurduklarında gece çok daha rahat uykuya geçtiklerini göreceğiz" dedi.



“Yeni doğan bebeklerde kolik sendromu”



Yeni doğan bebeklerin sindirim sisteminde meydana gelen değişim sonucunda yaşadıkları gaz problemi olan kolik sendromu hakkında da Esra Ertuğrul şu şekilde konuştu; "Bebeklerin doğdukları andan on iki ve on beşinci gün arasında sindirim sisteminde bir değişim olur. Bu değişikliğe bağlı olarak bazı bebeklerin gaz sancısı sebebi ile belli saatlerde ağlamasına kolik sendromu diyoruz. Gaz sancıları sebebiyle çocuk kendini ya toplar ya da gerer ve hiç durmadan ağlar. Kolik sendromu yaşayan bebek anneleri kendisine gaz yapan hiçbir şeyi yememesi gerekiyor. Yediklerine çok dikkat etmesi gerekiyor. Bebeği yarım kundak yapmak kolik bebeklerde çok işe yarayan bir yöntemdir. Bu kundakların Anadolu'daki gibi sıkı sıkı değil yarım şekilde sadece kollarını sabitleyeceğimiz kadar olması yeterli. Ayrıca beyaz gürültü dediğimiz bizim kan dolaşımımızın sesine benzeyen bebeğin kendisini anne karnındaymış gibi güvende hissedeceği sesler bebeği sakinleştirecektir. Elektrik süpürgesi, davlumbaz sesi ve fön makinesine benzeyen sesleri bebeğimize dinlettirebiliriz. Bir de bebeğimizi emzirirken kullandığınız bir göğüs pedini bebeğin yatağının başına koyabilirsiniz. Böylelikle bebeğiniz uyurken de anne kokusunu alarak sakinleşecektir. Çok hafif sırtına vurup ve karnına yapacağınız sıcak masajla birlikte de gazının çıkmasına ve en azından o atak dönemini daha hafif atlatmasına yardımcı olabilirsiniz. Kolik sendromu yaklaşık üç ay sürer ve bu üç ay sonunda da yavaşlayarak kendiliğinden biter. Bu zor dönemde anne ve babaların sakin olmalarını, birbirlerine destek olmalarını ve bu sürecin yakında biteceğini kendilerine telkin etmelerini öneririz. “