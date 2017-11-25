Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülkemizde her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin doğum gerçekleştiğini ve bunların yüzde 49’unun normal yolla yapıldığını bildiren Bakanlık “Sezaryene sadece anne ve bebek hayatının tehlikeye girdiği durumlarda başvurulması gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütü uzmanlar kurulu tarafından sezaryen oranları için kabul edilebilir üst sınır, yüzde 15’dir. Sezaryen doğumlarda anne ölüm riski normal doğuma göre 3 kat daha fazladır. Ülkemizde 2016 yılında doğuma bağlı olarak meydana gelen 27 anne ölümünden 16’sı sezaryen doğumlarda görülürken 11’i normal doğumlardan sonra gelişmiştir” denildi. Normal doğumun bebeğin gelecekteki sağlığı için de son derece önemli olduğunun ifade edildiği açıklamada normal doğan bebeklerin bağışıklık sisteminin daha fazla geliştiği belirtilerek “Normal doğan bebeklerin, çocuklukta sık görülen alerjik hastalıklar, astım, obezite, şeker hastalığı, bağırsak hastalıkları gibi risklerle daha az karşılaşacakları bilimsel olarak ispatlanmıştır” vurgusu yapıldı. ANKARA İHA