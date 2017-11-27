Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak son günlerde deri hastalıkları ve tekstil ürünlerinden bulaşan maddeler konusunda öyle çok şey duydum ki etrafımda, bu uyarıyı bir de ben yapayım istedim. Öncelikle ambalajlı-ambalajsız dinlemeyin, yıkayın. Çünkü onların kumaşları üretilirken çeşitli kimyasal işlemlere tâbi tutuluyor. Ardından dikim aşamasında, atölyeleri düşünün. Birçok kişinin eli değiyor onlara. Dikim aşamasında yerlerde biriktiriliyor, depoda yüksek ihtimalle tozlu ortamlarda bekletiliyor, paketleme aşamasında da hijyen kurallarına uyulmuyor. Bunlar zaten gizli şeyler değil. Tekstil üreticileri dahi ‘yıkamadan giymeyin’ diyor.



DENERKEN DE DİKKAT

Sadece giyerken yıkamak yetmiyor elbette. Bunların bir de deneme aşaması var. Denenerek alınan çamaşırlar, mayolar, şort, gömlek, tişört, elbise, ayakkabı gibi ürünler... Her birinin sizden önce başkaları tarafından denenmiş olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Denemese bile o ürünlere kim bilir kaç el değdi!.. Bu ve benzeri sebeplerle giysilerden mantar ve benzeri çok sayıda virüs kapabileceğinizi unutmayın. Sadece giysilerin değil, çarşaf ve nevresimler de yıkanmadan kullanılmamalı. Çünkü bu ürünler de hem üretim ve dikim hem de paketleme aşamasında çok sayıda kirli bölge ile temas ediyor.



Kumaş seçerken çok dikkat edin

Keten, pamuk, yün, ipek gibi kumaşlar, organik, doğal liflerden üretiliyor. Böyle olunca bu kumaşları sıklıkla tercih ediyoruz. Ancak bazen fiyat, bazen model ve moda gibi unsurlar kumaşı ikinci plana atmamıza sebep olabiliyor. İHA’ya açıklama yapan İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Moda ve Tekstil Tasarımı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elvan Özkavruk Adanır, kumaş seçiminde çok önemli detaylara dikkat çekti: Menopoz dönemindeki kadınlar, nem çekme özelliği yüksek pamuk kumaşı tercih etmeli. Keten giysiler cildi dış etkenlerden, özellikle güneşin gama ışınlarından korur. Özellikle egzama gibi cilt hastalıklarına sahip kişiler ipek giysiler kullanmalı. Bir başka protein esaslı lif ise yündür. Doğal kıvrımlarındaki hava boşlukları vücut ısısının korunmasına yardımcı olur, cilde nefes aldırır.