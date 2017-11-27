Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ancak bunları tüketirken çok dikkat etmek gerekiyor. Yapılan en büyük yanlışlardan biri, sebzeleri doğradıktan sonra yıkamak. Vitaminlerin önemli kısmını bu şekilde çöpe atarken, diğer büyük yanlışı da sebze yemeklerine çok su koyarak yapıyoruz. İstinye Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, mutfakta yapılan büyük yanlışlar konusunda ev kadınlarını uyardı. Elmacıoğlu’nun ilk uyarısı “Sebze yemeklerini bol suda pişirirseniz, vitaminleri buhar olur” şeklinde. Yapılacak doğru davranış ise, sebzenin de suyunu bırakacağı bilinerek hızla pişirilmeli. Çünkü sebzedeki vitaminler genellikle suda erir ve hızlıca harap olur. Eğer yemeğin suyunu fazla kullanırsanız vitamin ve mineraller uçar gider.

İkinci tavsiye ise şöyle: Bir sebze mutfağa girdiğinde onu önce ayıklamak yerine yıkayın. Buna ıspanak örneğini verelim. Ispanağı alan önce ayıklayıp doğrar ve ondan sonra yıkar. Böylece sebzenin içerdiği C vitamini suyla birlikte akıp gider. Aynı şekilde çok ince doğrandığında, yani bıçakla çok fazla temas da C vitamininin ölmesi anlamına gelir. Dolayısıyla sebzeler önce yıkanmalı, sonra ayıklanmalı ve mümkünse elle parçalanarak pişirilmeli.