Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eğer sizde örneğin bir elmayı ısırdığınızda yada dişiniz fırçalarken dişleriniz kanıyorsa diş eti kanamasının nedeni nedir? diye düşünmeden edemiyorsunuz. Hisar Hospital Intercontinental Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü Diş Hekimi (Dt.) Banu Okur Çakmakcı, Diş etlerinde kanama varsa hafife alınmaması gerekiyor. Diş eti kanamaları, sadece ağız sağlığının değil; genel sağlık durumunuda etkilemektedir. Peki diş eti kanaması nası iyileşir? sorusunun cevabını haberimizden bulabilirsiniz.



DİŞ ETLERİNİZDE ŞİŞLİK VE RENK DEĞİŞİKLİĞİ VARSA DİKKAT



Diş eti kanaması, dişeti iltihabının (gingivitis) ilk ve en önemli belirtisi olduğunu vurgulayan Dt. Banu Okur Çakmakcı, "Diş eti iltihabının diğer belirtileri ise diş etlerinde şişlik, renk değişikliği, parlaklık ve ağız kokusudur. Bu belirtiler hafife alınır ve diş etleri tedavi edilmezse enfeksiyon ilerler ve daha derin dokuları; yani dişi tutan kemiği, dişi kemiğe bağlayan lifleri deforme edebilir. Bu durum periodontitis adını alır ve bu hastalıkla çürük olmayan dişler bile sallanıp düşebilir"diye konuştu.



AĞIZ BAKIMINIZI İHMAL ETMEYİN



Dt. Banu Okur Çakmakcı, diş eti iltihabının en önemli sebebini doğru ve düzenli ağız bakımı yapılmadığı için dişler üzerinde biriken 'Mikrobiyal Dental Plak' adı verilen beyaz renkte ve içinde milyonlarca bakteri yaşayan birikintiler olduğunu belirterek, bu birikintilerin ağız içindeki dişler üzerinden doğru teknikle ve yeterince uzaklaştırılamaz ise diş eti iltihaplandığını ve tükürük içinde bulunan kalsiyum ve fosfat iyonlarının da etkisiyle sertleşerek diş taşlarını oluşturduğunu bildirdi.



DİŞ FIRÇALARKEN BİR KANAMA VARSA HEKİMİNİZE BAŞVURUN



Diş taşları yaygın inanışın tersine kendiliğinden oluşmadığını veya vücut tarafından yapılmadığının altını çizen Dt. Çakmakcı, "Bu nedenle diş etlerinizde, diş fırçalarken veya kendiliğinden oluşan bir kanama fark ettiğinizde vakit kaybetmeden bir diş hekimine başvurmanız gerekir. Eğer ağız bakımı eksikliğinden kaynaklanan bir diş eti iltihabı yaşıyorsanız, yapılacak tedavi oldukça basittir. Öncelikle diş hekiminiz tarafından diş taşlarınız temizlenir ve size doğru ağız bakımını nasıl yapmanız gerektiği anlatılır" dedi.



HER 6 AYDA BİR DÜZENLİ DİŞ MUAYENİNİZİ OLUN



Diş taşı temizliği kesinlikle dişlere ve diş etlerine zarar veren bir tedavi yöntemi oladığını belirten Diş Hekimi Banu Okur Çakmakcı, "Gereken aralıklarla yapılmasında hiçbir sakınca yoktur. Eğer diş eti iltihabı, erken dönemlerde teşhis edilirse, yapılacak başlangıç tedavisi ile diş eti iltihabı kontrol altına alınır. Diş taşı temizliğinden sonra hekiminizin önereceği gibi günde en az iki kere (sabah-akşam) dişlerinizi fırçalamalı ve bir kez (akşam) diş ipi kullanmalısınız. Bu şekilde diş etlerinizin yeniden hastalanmasını kolaylıkla önleyebilirsiniz. Bütün bunlara ek olarak 6 ayda bir düzenli olarak diş hekiminize kontrole gitmeniz yeniden bir sorun oluşursa erken teşhisi kolaylaştıracaktır".

DİŞ KANAMASI NEDEN OLUR?



Diş kanaması diye tarif edilen aslında diş eti kanamalarıdır. Yaygın bir şikayet olduğu için pek çoğumuz üzerinde durmayız ama aslında diş eti kanamaları önemsenmesi gereken bir durumdur. Tedavi edilmeyen diş eti hastalıkları, diş kaybına ve diğer sağlık sorunlarına yol açabilir. Her şeyden önce diş eti kanaması ile karşılaştığınızda ortada bir sorun olduğunu bilmelisiniz.Sağlıklı dişlerin, diş fırçalamak ya da sert bir meyve ısırmak gibi bahanelerle kanamaması gerekir.

Ağız temizliğine dikkat etmemek, vitamin eksikliği veya sigara tiryakiliği gibi pek çok nedenden ötürü diş etlerinizde bir sorun meydana gelmiş olabilir. Diş eti hastalıkları sinsi bir şekilde ilerleyebilir ve dişlerinizi kaybetme aşamasına geldiğinizde, artık bu durumun geri dönüşü olmaz. Bu nedenle düzenli olarak diş doktoruna gitmek ve diş eti kanamalarını ihmal etmemek önemlidir.

DİŞ ETİ İLTİHAPLANMASI



Gingivitis diş eti hastalığının hafif şeklidir. Diş etleri kırmızılaşır, şişer ve çok kolay bir şekilde kanar. Ancak hastalık bu aşamada kişileri fazla rahatsız etmez. Gingivitis daha çok ağız temizliğine yeterince önem vermemekten kaynaklanır.

Yiyecek artıklarından kaynaklanan bakteriler iltihaplanmaya yol açar. İyi bir ağız içi bakımı ve doktorun vereceği tavsiyelerle, hastalık tedavi edilebilir.Gingivitisin ortaya çıkmasına neden olabilecek başka etkenler de vardır. Diyabet, sigara içmek, yaşlanma, genetik faktörler, sistemik hastalıklar, stres, kötü beslenme, ergenlik, hormonal dalgalanmalar, hamilelik, madde kullanımı, HIV enfeksiyonu ve bazı ilaçlar bu nedenler arasında sayılabilir.