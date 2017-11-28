Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Türkiye’de her bin bebekten 10’unun daha 1 yaşına gelmeden hayatını kaybettiğini söyleyen Kadın ve Doğum Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Filiz Candan Topuz “Doğum ağrılarının erken başlaması erken doğumların yarısının sebebidir. Erken doğum ağrılarına dikkat edilmelidir” dedi.

ÖNCEDEN ANLAŞILABİLİR Mİ?

Daha önceki hamileliklerinde erken doğum olayını yaşamış anne adaylarının risk altında olduğunu hatırlatan Dr. Topuz “Erken doğum yapan annelerin tekrar erken doğurma oranı yüzde 17-30 arasındadır. Annedeki enfeksiyon da erken doğumu tetikler. Anne adayının fiziksel rahatsızlıkları, plasenta yerleşim anormallikleri ve erken ayrılması, çoğul gebelikler, geçirilmiş rahim ameliyatları, bebeğin suyunun fazla olması ve annenin psikososyal stresi de diğer faktörler arasındadır” diye konuştu. Risk faktörleri tespit edilen anne adaylarının gebeliğin 2’nci üç aylık döneminden itibaren kontrol altında tutulması gerektiğini belirten Dr. Topuz “Risk faktörüne göre sürekli yatak istirahati gerekebilir. Anne adayına çeşitli ilaç tedavileri vererek, gerekirse hastaneye yatırarak gebelik haftasını uzatmaya çalışırız” diye anlattı.