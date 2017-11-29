Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İpek Tanrıyar’ın sunuculuğunu yaptığı ödül törenine, yazdığı kitaplarla böbrek hastalarına destek olan Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal’ın eşi Selda Topal, dansçı ve oyuncu Hasan Yalnızoğlu’nun aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. İhlas Haber Ajansı ve Yazılı Basın Haber-Araştırma dalında, ‘Bağımlılık’ başlıklı röportajıyla gazetemizin sağlık editörü Ziyneti Kocabıyık ödüle layık görüldü. Kocabıyık’a ödülünü, Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Celal Doluel takdim etti. İhlas Haber Ajansını temsilen ödülü Rıfat Fırat aldı.