İpek Tanrıyar’ın sunuculuğunu yaptığı ödül törenine, yazdığı kitaplarla böbrek hastalarına destek olan Fenerbahçeli futbolcu Mehmet Topal’ın eşi Selda Topal, dansçı ve oyuncu Hasan Yalnızoğlu’nun aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı. İhlas Haber Ajansı ve Yazılı Basın Haber-Araştırma dalında, ‘Bağımlılık’ başlıklı röportajıyla gazetemizin sağlık editörü Ziyneti Kocabıyık ödüle layık görüldü. Kocabıyık’a ödülünü, Türk Böbrek Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Celal Doluel takdim etti. İhlas Haber Ajansını temsilen ödülü Rıfat Fırat aldı.
Türk Böbrek Vakfından İhlas Medya’ya çifte ödül
29.11.2017 - 06:31 | Son Güncelleme: 29.11.2017 - 06:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Böbrek Vakfı tarafından toplumun bilinçlendirilmesi, farkındalığın artırılması maksadıyla düzenlenen ‘Türk Böbrek Vakfı 4. Medya Ödülleri’ sahiplerini buldu.
Etiketler : Türk Böbrek Vakfı,farkındalık,
523457 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/523457.aspx
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