Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yücel Kayaoğlu ANKARA

Devletin özel hastanelere ödediği ücretlerin yetersiz kalması nedeniyle hastanelerin bu açığı vatandaştan aldıkları katkı payları ile gidermeye çalıştığını belirten Demircan “Devletin ödediği bu ücretler güncellenecek ve vatandaşın yükü azalacak” dedi.

KATKI PAYLARINA NEŞTER

Vatandaşlardan alınan sağlık katkı payının düşürülmesi konusunda da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ortak bir çalışma yapacaklarını belirten Demircan; şöyle konuştu:

“Aslında sağlık katkı payı konusu Sağlık Uygulama Tebliğindeki (SUT) ücretlerden kaynaklı. Biz şimdi iki bakanlık olarak bir çalışma içindeyiz. Devletin vatandaşa verdiği sağlık hizmeti karşılığında hastanelere ödediği ücretler 8 yıldır güncellenmemiş. Şimdi yapacağımız yeni çalışma ile katkı payı ücretlerinin sınırlandırılması dahil, SUT’taki ücretleri güncelleyeceğiz. Vatandaşın üzerindeki katkı payı yükünü hafifleteceğiz. Şu anda özel hastaneler SUT’tan aldığı ücretleri yetersiz bulduğu için vatandaştan fark talep ediyor.”