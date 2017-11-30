Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şifa Kaymak İSTANBUL - Yapılan detaylı kontrollerde Rakiç’e kan kanseri (AML-Akut Miyeloid Lösemi) teşhisi konuldu. Doktorları bu hastalığın daha fazla ilerlememesi için kemoterapi tedavisine başlandı. Başarılı bir tedavi süreci geçiren Rakiç, lösemiyi yendi. Ancak doktorları löseminin uygulanan kemoterapi ile başarılı bir şekilde tedavi edilmesine rağmen hastalığın tekrar nüksetme riskinin çok yüksek olduğunu bu nedenle de ilik nakli yapılması gerektiğini söyledi. Ülkesinde ilik nakli yapılmadığı için İstanbul’a gelen Rakiç, Memorial Şişli Hastanesi’nde kardeşinden yapılan başarılı ilik nakli ile hastalığı tamamen yendi. Borka Rakiç, şimdi kız kardeşinin kan gurubunu ve hücrelerini taşıyor. Ülkesine döndükten sonra yeni doğmuş bebek gibi tüm aşıları sıfırdan yaptırmaya başlayacak.



KIZ KARDEŞİ İLACI OLDU

Rakiç, Memorial Şişli Hastanesi’nde Doç. Dr. Songül Şeref Hanoğlu tarafından kardeşinden yapılan başarılı ilik nakli ile hastalığı tamamen yendi.