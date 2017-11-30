Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Baş ağrımızın neden olduğunu hepimiz tahmin ederiz. Bazen stres, bazen yorgunluk, bazen ıslak saç derken bazen de kronikleşen ağrılar gibi sıralayabiliriz. "İnsanın neresi ağrırsa canı orasıdır" diye bir tabir vardır, baş ağrısı deyip geçmeyin. Peki baş ağrısını ilaç kullanmadan geçirmek istersek ne yapmalıyız, baş ağısında elle tedavi yöntemi nasıldır gibi soruların cevanını arıyorsanız bu habere dikkat!.. Konuyla ilgili Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, genellikle gerilim tipi baş ağrısı çekenlerin detaycı, mükemmeliyetçi mizaca sahip olduğuna değindi. Doktor Şahabettinoğlu, bu durum düzleşme ve boyun fıtıklarına zemin hazırladığını da belirtti.



Toplumda çok yaygın olarak görülen, iş verimliliğini ve yaşam kalitesini düşüren gerilim tipi baş ağrıları çekenlerin bir kısmında çene eklemi (temporomandibular eklem) sorunu da olduğunu ifade eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uz. Dr. Ali Şahabettinoğlu, "Stres ve strese yatkınlık pek çok hastada ortak olarak görülmekle birlikte stres, ağrının kaynağı değil arttıran bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. Zonklayıcı olmayan devamlı bir baş ağrısı şikayeti ile merkezimize başvuran hastalar, ensede başlayan sonra mengene ile sıkıştırılıyor gibi bütün başa yayılan, günlerce sürebilen akşamları daha da artan ağrılardan şikayetçi oluyor. Genellikle gerilim tipi baş ağrısı çekenlerin detaycı, mükemmeliyetçi mizaca sahip oldukları gözlenmektedir. Artan duygusal gerginlik yada stres sonucu sırt, baş ve boyun kaslarında tutulma ve kasılmaların baş ağrısını, baş ağrısının da bu kas gerginliğini tetikleyerek bir kısır döngü oluşturduğunu, düzleşme ve boyun fıtıklarına zemin hazırlamaktadır. Yapılan çalışmalarda, çoğu hastada boyun düzleşmesi ve boyun fıtığına da rastlanması bu yüzden tesadüf değildir" dedi.



Ayrıca gerilim tipi baş ağrısının olduğu hastaların bir kısmında çene eklemi (temporomandibular eklem) sorunu da olduğuna dikkat çeken Şahabettinoğlu, "Detaylı bir muayene ile tüm sebepleri ortaya çıkarmak önemli. Bunları da düzeltmeden tam bir iyileşme sağlamak mümkün değil. Uzun yıllardır boyun düzleşmesi, boyun-bel fıtığı, bel kayması ve sakroiliak sendromunda uyguladığımız manuel terapi ile oldukça başarılı sonuçlar imza attık. Son yıllarda yapılan çalışmalarla kranial (baş) masaj ve manuel terapinin gerilim tipi baş ağrılarında da etkindir. Elle tedavi sırasında baş-boyun bölgelerinde, ağrı şekli ve lokalizasyona göre ilgili noktalara ellerle belli açılarda ve değişik derecelerde basınçlar ve yine bazı germe, döndürme manevraları uygulanmaktadır. Gerilim tipi baş ağrılarında kranial maniplasyon ve masaj tedavisinin hastalığın derecesine göre 3-6 seans sürmektedir" şeklinde konuştu.