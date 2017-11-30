Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aktif olarak Ankara'da 2 ve İstanbul'da 2 olmak üzere, toplam 4 olan merkezler, nüfus hareketliliğinin çok olması nedeniyle İzmir, Antalya ve Bursa gibi büyükşehirlerde de açılacak. Yeni merkezlerin 2018 yılı içinde açılması öngörülüyor.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı'ndan aldığı bilgiye göre, İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü (HIV), doğrudan bağışıklık sistemine zarar veriyor. Bu virüsü taşıyanlar, "HIV pozitif" olarak adlandırılıyor.

HIV virüsü, vücut direncini azaltarak kişilerin kolayca hasta olmasına yol açıyor. AIDS (Edinilmiş Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) ise HIV virüsünün bağışıklık sistemini zayıflatmasından sonra ortaya çıkan hastalık hali olarak tanımlanıyor.

"Yeni merkezler 2018 yılı içinde açılacak"

Türkiye'de 4 olan merkez sayısının artırılacağı belirtilerek, yapılacak çalışmalarla ilgili bakanlıktan, şu ilgiler paylaşıldı:

"1987 yılından beri organ ve doku nakilleri öncesinde de gerekli testler yapılmaktadır. Günümüzde, erken dönemde ilaç tedavisine başlayan HIV pozitif kişiler, uzunca bir süre hastalık oluşmadan yaşam sürmektedirler.Türkiye'de ilaca erişimde sorun yaşanmamaktadır. HIV ile yaşayan kişilerin tedaviye kolay ve kesintisiz ulaşmasının sağlanması, sosyal destek, bakım olanaklarının iyileştirilmesi ve yaşam kalitelerinin arttırılması için de sağlık hizmeti sunumunda gerekli düzenlemeler yapıldı.

HIV/AIDS açısından hassas grupları HIV/AIDS’den korunma ve bulaşma yolları hakkında bilgilendirmek, ücretsiz ve gizlilik esasları içerisinde HIV test hizmeti sunmak, test öncesi ve sonrasında danışmanlık hizmeti vermek, tedavi için doğru merkeze yönlendirmek için Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezleri kuruldu. Bu merkezlerin sayılarının artırılması stratejilerimiz arasında yer aldı. Şu anda Türkiye'de aktif olarak Ankara'da 2 ve İstanbul'da 2 toplam 4 olan merkezler, nüfus hareketliliğinin çok olması nedeniyle İzmir, Antalya ve Bursa gibi büyükşehirlerde de açılacak. Yeni merkezlerin 2018 yılı içinde açılması öngörülüyor."

Sağlık Bakanlığı, yeni vaka sayısını azaltmak amacıyla farkındalık ve bilgilendirme için tüm hedef gruplarda akran eğitimi dahil eğitim faaliyetlerini de desteklemeye devam edecek.