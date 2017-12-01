Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Dünyada kanser sebebi ile meydana gelen ölümlerde ilk sıralarda yer alan kolon (kalın bağırsak) ve rektum (kalın bağırsağın son kısmı) kanseri tedavi yöntemi Türkiye’den dünyaya açılıyor. Yıllardır kolon ve rektum kanserinin tedavisi üzerine bilimsel çalışmalarını sürdüren, bu alanda sayısız ulusal ve uluslararası ödül alan Prof. Dr. Ayhan Kuzu konuyla ilgili şunları söylüyor: 13 kişilik bir ekiple 4.5 yılda kolon kanseri CD’si hazırladık. Ülkemizde ücretsiz olarak tüm cerrahlara dağıtıldı. Avrupa’da da geçen yıl kongrede bin 800 kişiye dağıtıldı. Eğitim materyalleri kanserin kalın bağırsakta nasıl yayıldığı, bunu ameliyat ederken nelere dikkat etmek gerektiği gibi konuları içeriyor. Bununla ilgili çizgi filmler hazırladık, gerçek ameliyat görüntüleri koyduk. Kolondaki bu başarılarım üzerine benimle temasa geçtiler. 4-8 Aralık tarihinde İsviçre’de yapılacak olan ve tüm dünya ülkelerinden yaklaşık bin 800 cerrahın katılacağı “European Colorectal Congress”e özel olarak davet edildim. Bu yıl hazırladığımız DVD ise Rektum eğitimi ile ilgili. Bu DVD’yi Türkiye’de dağıttık. Şimdi Avrupa’ya dağıtacağız. Bu eğitim materyalleri sayesinde sadece Türkiye’de değil dünya üzerinde de birçok hastanın hayatı kurtulacak. Kolon ve rektum kanserinde hem dışkı hem de kan testi taraması çok önemli. Erken teşhiste sadece ameliyatla tedavi mümkün. Geç anlaşılırsa üstüne bir de ışın, ilaç veriyorsun. Onlarca para. Bir de yurt dışına gidiyor ama hasta erken ölüyor.