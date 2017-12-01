Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığının belirlediği ihtiyaç dahilinde Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalı basınç odası operatörlerinin eğitimi için imkan sunuyor.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Su Altı Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Kemal Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hiperbarik oksijen tedavisinin tümüyle kapalı bir basınç odasında, basınç altına alınan hastalara aralıklı olarak yüzde 100 oksijen solutmak suretiyle uygulanan medikal bir tedavi yöntemi olduğunu söyledi.

Yönetmelik gereği, bu özellikli tıbbi cihazları uzman hekim kontrolünde sayıları çok da fazla olmayan basınç odası operatörlerinin kullandığını aktaran Şimşek, Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi'nde basınç odasını kullanacak en az bir basınç odası teknisyeni bulundurulmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

Artan ihtiyaçlar neticesinde bu merkezlerin sayısının uzman hekimlerin artışına paralel olarak yaygınlaştığını ifade eden Şimşek, cihazların kullanımı için de basınç odası operatörleri yetiştirilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin ihtiyaçları çerçevesinde Sağlık Bakanlığınca basınç odası operatörlüğü kursu açılması yetkisinin GATA'ya verildiğinin altını çizen Şimşek, şöyle devam etti:

"Sağlık Bakanlığınca, basınç odası operatörlerinin eğitimi için izin verilmiş tek kurs merkezi olan Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Ana Bilim Dalında basınç odası operatörlüğü kursları düzenlenmektedir. 27 Aralık'a kadar devam edecek kurs için Türkiye genelinden basınç odası operatörü olmak amacıyla başvurmuş, yeterli eğitim altyapısına sahip ve gerekli sağlık raporlarını almış 8 kursiyer gelmiştir."

Kursiyer eğitiminin hastane bünyesinde 4 hafta süreceğini dile getiren Şimşek, eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara Sağlık Bakanlığı onaylı "basınç odası operatörü" sertifikası verileceğini aktardı.

"Basınç Odası İç Yardımcıları da yetiştirilecek"

Doç. Dr. Şimşek, kurslardan başarıyla mezun olanların Türkiye genelinde ihtiyaç duyulan Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Merkezleri'nde operatör olarak görev alacaklarına işaret ederek şunları kaydetti:

"Merkezimiz bugüne kadar 20'nin üzerinde sağlık memuru ve hemşireyi basınç odası operatörü olarak yetiştirmiştir, yetiştirmeye de devam edecektir. Bu arkadaşlarımız yurdumuzun farklı yerlerinde, bu seçkin sağlık hizmeti sunumunda 24 saat esasına göre, hizmet vermekte, acil ve rutin seanslarla hayat ve uzuvların kurtarılmasını sağlamaktadırlar.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, birçok alanda olduğu gibi Basınç Odası Operatörlüğü alanında da ilk kez sertifikasyon eğitimleri düzenleyen bir merkez olmuştur. Önümüzdeki dönemlerde de bu ve benzeri kursların devamıyla tıbbın öncülüğünü yapan hastanelerden olmaya devam edecektir. İlerleyen dönemlerde yasal zemine oturtulması planlanan Basınç Odası İç Yardımcılığı ile ilgili kursumuz için de gerekli hazırlıklarımız tamamlanmış, istekli olan hemşireler için de kurs planlamalarımız yapılmıştır. Konu ile ilgili yönetmelik değişikliği beklenmektedir. Görev verilmesi durumunda yine bir ilke imza atmaktan gurur duyacağımızı belirtmek isterim."