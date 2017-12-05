Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Karaciğer nakline kadar giden ciddi sonuçları olan karaciğer yetmezliğinin en önemli sebeplerinden birinin “karaciğer yağlanması” olduğunu söyleyen Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Özer, bu konuda obezite tehlikesine dikkat çekti. Karaciğer yetmezliğinin en önemli sebebinin Hepatit B ve Hepatit C enfeksiyonu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Özer, son yıllarda obezitenin artışına paralel olarak karaciğer yağlanmasının da önemli risk faktörü hâline geldiğini belirterek “Şişmanlık karaciğer yağlanmasının önemli bir sebebidir” dedi.



GÖBEK ÇEVRESİ YAĞLARI DAHA RİSKLİ

Ancak dikkat edilmesi gereken noktanın genel şişmanlıktan çok bel bölgesindeki yağlanma olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özer, “Normalde karaciğerde yağ oranı yüzde 5’tir. Bu oranı geçince yağlanma olarak adlandırılır. Hafif yağlanmalar önemli değil ama buna karaciğer iltihabı da eşlik ederse, karaciğer sirozu için tehlike oluşturur. 15-20 yıl içinde bunların yüzde 13-15’i siroza gider. Göbek çevresi genişledikçe karaciğer yağlanması oranı artar. Yağlanma ileride gelişecek diyabetin de ön habercisidir” diye konuştu.

Hızlı kilo vermenin de yağlanmayı artırdığına işaret eden Prof. Dr. Özer “Ani kilo kaybında, karaciğer işler kötü gidiyor elimdekini tutmak zorundayım diye hareket ederek yağı depolamaya başlıyor. Bu yüzden ayda 4 kiloyu aşmamak gerekir” dedi.