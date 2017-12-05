Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık

Kalın bağırsak kanserlerinde tarama programlarının bu kanser türünden ölümleri azalttığının ispatlandığını söyleyen Prof. Dr. Sezgin, “Kolon kanseri riski 40 yaşından sonra artar. Yavaş gelişim gösteren bu kanser öncelikle bağırsak içindeki polip adı verilen yapılarla kendini gösterir. Bu poliplerin çıkarılması kanser riskini düşürür. Her polip kanser anlamına gelmez ancak patolojik incelemesi yapılmalıdır” dedi. Kolon kanserinin belirtilerinin dışkıda kan, uzun süren kabızlık, kansızlık olduğuna işaret eden Prof. Dr. Sezgin, “Bunlar olmasa bile 50 yaşında, ailede kanser varsa daha erken yaşlarda dışkıda kan bakılmalı ve kolonoskopi yapılmalıdır. Artık bu tetkiki yaptırmak son derece kolay. Uyutularak yapıldığı için hasta herhangi bir rahatsızlık hissetmiyor. Daha önce 3 gün olan bağırsak temizliği de 1 günde tamamlanıyor” diye konuştu.