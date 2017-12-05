Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gece yarısı evinde geçirdiği inme sonrasında vakit kaybedilmeden hastaneye kaldırılan 67 yaşındaki Salih Bozkurt, 10 saat içerisinde hem beyin anjiyosu oldu hem de aylardır beklediği pilin takılmasıyla kalp sorunlarından kurtuldu.

Daha önce hiçbir belirtisini fark etmediği inmeye gece yarısı yakalanan Bozkurt, eşi ve oğlunun farkındalığı sayesinde hızlı bir şekilde hastaneye nakledildi.

112 Acil Servis ekiplerinin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirdiği Bozkurt, hastanenin Kardiyoloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu ve Akut İnme Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Mustafa Can ve ekibince yapılan müdahaleyle çok fazla kayıp yaşamadan inmeyi atlattı.

Aynı zamanda kalp hastası da olan Bozkurt, aynı gün içerisinde Doç. Dr. Can tarafından yapılan ikinci müdahaleyle, kalbine takılan pil ve İmplante Edilebilir Kardiyoverter Defibrilatör (ICD) sayesinde diğer sorunlarında da kurtulmuş oldu.

Bozkurt, eşi Nahide Bozkurt'un şefkati ve doktorlarının ilgisi sayesinde inmenin getirdiği birçok sorunun üstesinden gelirken, şimdi daha iyi konuşabileceği günün gelmesi için tedavisini aksatmadan sürdürüyor.

"Doktorumuz eşim için gecenin o saatinde evinden geldi"



Eşinin yaşadığı süreci AA muhabirine anlatan Nahide Bozkurt, yaklaşık 6 ay önce eşinin uyumaya hazırlandıkları sırada inme geçirdiğini ve bunun üzerine hastaneye ulaştıklarını söyledi.

Henüz hastaneye gelmeden Akut İnme Kliniği Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Mustafa Can'ın evinden gelerek, kendilerini karşıladığını anlatan Bozkurt, "En büyük şansımız doğru hastanede doğru doktora ulaşmak oldu. Hocamızın hakkını ödeyemeyiz. Gecenin o saatinde haber verilir verilmez evinden çıkıp, yardımımıza koştu. Ekibi de burada hazır bizi bekliyordu. Bu bizim için çok büyük bir şans oldu." ifadelerini kullandı.

Nahide Bozkurt, bu sayede eşine inme için kritik olan ilk 3 saat içerisinde müdahalede bulunulduğunu ve bu sayede görülebilecek birçok hasarın bertaraf edildiğini dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Çok şükür eşimin hızlıca beyin anjiyosu yapıldı. Ardından hocamızla görüşürken, eşimin kalp pili takılmasını beklediğini ilettim. Bize nisan ayına gün verilmişti. Bir kaç aydır bekliyorduk. Hocamız bu işlemi de yapabileceklerini söyleyince eşime 10 saat içinde hem beyin anjiyosu yapıldı hem de kalp pili takıldı. O ilk 3 saat içerisinde hastaneye yetiştirip, doğru ellere emanet ettiğimiz eşim ciddi kayıplar yaşamadı. Hocamızın evinden çıkıp gecenin o saatinde hastaneye gelmesi bizim için büyük bir nimet oldu. Ona ne yapsak, ne desek teşekkür edemeyiz."