Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gözlerin kızarıklık olanlar bu habere dikkat! Göz kızarıklığı bir hastalık belirtisi olabilir mi? Göz kızarıklığı nasıl tedavi edilir? İşte Göz kızarıklığı ile ilgili kafanızı kurcalayan soruların cevapları...Konuyla ilgili olarak Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Şeyda Atabay dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Göz Hastalıkları Uzmanı Op.Dr. Şeyda Atabay, "Çocuklarda ya da yetişkinlerde en sık rastlanan göz hastalığı kırmızı gözdür. Gözdeki kırmızılığın sebebi konjonktiva tabakasındaki kan damarlarının aşırı derecede genişleyerek belirgin olmasındandır. Konjonktiva tabakası gözün beyaz kısmının üzerinde olan ince zarımsı tabakadır. Normalde çok sayıda kan damarı taşısa da damarların çok ince olmasından dolayı damarlar belli değildir ve tabaka beyazımsı gözükür. Ancak herhangi bir nedenle damarlar daha belirgin hale geldiğinde kırmızı renge bürünmektedir" dedi.



"KIRMIZI GÖZ HASTALIĞININ EN SIK SEBEBİ ENFEKSİYONLARDIR"

Bakterilere bağlı oluşan enfeksiyonlarda ek olarak sekresyon oluşarak hastada çapaklanmanın olduğunu ifade eden Op.Dr. Atabay, "Hastalığın en masum olanıdır. Viral etkenlere bağlı oluşan enfeksiyonlar en kırmızı hatta kanama odakları oluşturan hastalıktır. Çok bulaşıcıdır. Uzun süreli olabilir, kornea tutulumlarına neden olabilmektedir. Göz kornea tabakası hastalıklarından biri olan kornea ülseri ise oldukça önemli olan ve gözde lekeler oluşturarak görmede azalmalara neden olan bir hastalıktır" diye konuştu.



Allerik konjonktivitler ile özellikle göze kaşınma sonrasında belirgin kanlanma odaklarının olduğunu kaydeden Op.Dr. Atabay, "Göz travmaları diğer bir kırmızı göz nedenidir. Göz konjonkivasında travmaya bağlı kanama yırtılma nedeniyle olabilmektedir. Ameliyat ile tedavi gerektirebilir. Kendiliğinden olan ve genelde hastanın farkında olmadığı, çevresindekilerin uyardığı kırmızı göz nedeni subkonjonktival hemoraji olarak adlandırılır. Genelde hipertansiyon sebebiyle olmaktadır. Hastalar için uyarıcıdır. Vücutta zorlanma sebebi ile olmaktadır. Diğer bir önemli kırmızı göz sebebi üveit hastalığıdır. Üveit hastalığı gözde belirgin görme kayıplarına neden olabilen immun sistem hastalığıdır. Silyer enjeksiyon dediğimiz farklı bir kırmızı göz hastalığına neden olur ve görme azlığı ile birliktedi" açıklamalarında bulundu.



“KIRMIZI GÖZ HASTALIĞI VAR İSE MUTLAKA UZMANA MUAYENE OLUNMALI”

Bunlardan daha başka olarak glokom yani göz tansiyonun, göz kuruluğunun pek çok farklı hastalıkların kırmızı göz sebebi olabilmekte olduğunu söyleyen Op.Dr. Atabay, "Her hastalığın tedavisi farklıdır, bir hastalık için verilecek tedavi diğer hastalık için sakıncalı olabilir. Bu nedenle hastalarımızdan telefon veya mail ile kırmızı göz bulgularını bahsetmeleri ile muayene olmadan tanı koymak hatalı veya eksik olabilir. Bu şekilde muayene etmeden tedavi vermek ise doğru değildir. Tüm bu sebepler için kırmızı göz hastalığımız var ise mutlaka en kısa zamanda göz hastalıkları uzmanı muayenesi olmalarını önermekteyiz" ifadelerini kaydetti.