Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği (TEMD) Başkanı Prof. Dr. Sevim Güllü, yaptığı yazılı açıklamada, daha önce diyabeti olmayan bir kadında gebelik sırasında "Gebelik Diyabeti (GDM)"nin gelişebildiğini aktararak, risk altındaki kadınlara mutlaka tarama yapılması gerektiğini ifade etti.

Kiloluluk, aile öyküsü, 25 yaşından büyük olmak ve daha önce iri bebek doğurma hikayesi bulunmasının gebelik diyabeti için risk faktörleri olduğuna dikkati çeken Güllü, gebelikte görülen diyabetin yüzde 90'ının gebeliğe bağlı diyabet olduğunu anlattı.

"Tanı konulabilmesi için Şeker Yükleme Testi yapılmalı"

Gebelik şekerinin, sadece gebelik ve doğumu takip eden dönemde değil, tüm yaşam boyunca olumsuz etkilere neden olabildiğinin altını çizen Güllü, anne karnında yüksek kan şekeri gibi olumsuz şartlara maruz kalan çocuklarda ileri yaşlarda obezite, tip 2 diyabet, metabolik sendrom ve karaciğer yağlanması sıklığının 4-8 kat arttığını aktardı.

Tanı konulabilmesi için mutlaka "Şeker Yüklemesi Testi" yapılması gerektiğini vurgulayan Güllü, "Hamilelikte 24-28. hafta arasında bir kez yapılan şeker yükleme testinin gebelik diyabeti tanısında güvenilir ve yararlı olduğu daha önce birçok küçük araştırma ile anlaşılmıştır. Gebelikte diyabet taraması için yapılan glukoz yükleme testinin hiçbir zararı yoktur." ifadelerini kullandı.

Bazı basın yayın organlarında bu teste ilişkin haberler çıktığını aktaran Güllü, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gebelerde şeker yükleme testinin bazı ülkelerde yasaklandığı şeklinde yapılan açıklama gerçek dışıdır. Günümüzde kullanılan 75 gram glukozun anne karnında bebeğin pankreas gelişimini engellediği, dolayısı ile çocukluk döneminde şeker hastalığının gelişimine ya da diyabetli çocuk sayısında artışa neden olduğu görüşü bilimsel tüm verilere aykırıdır ve böyle bir durum söz konusu değildir. Gebelikte diyabet taraması için yapılan glukoz yükleme testinin hiçbir zararı yoktur. Şöyle ki 75 gram glukozun kan şekerini yükseltici etkisi yaklaşık 8-10 kaşık pirinç pilavı ile eşdeğerdir. 75 gram glukoz, iki kutu normal koladan daha az glukoz içerir. 75 gram glukoz, 2-3 dilim baklavaya eş değer glukoz içerir."