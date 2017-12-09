Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Dünyada 425 milyon, Türkiye’de 7 milyon kişi diyabetle yaşıyor. Diyabetin sebep olduğu en önemli komplikasyonlardan biri görme kaybı. Hastalığı 20 yılı aşan her 3 şeker hastasından biri gözlerini kaybediyor. Türk Oftalmoloji Derneği Türkiye’de bulunan 7 milyon civarında diyabet hastasının 2 milyondan fazlasının bu riski taşıdığını vurgulayarak, erken teşhise dikkat çekmek amacıyla “Diyabete Karşı Gözünü Aç” adlı bir kampanya başlattı. Türk Oftalmoloji Derneği Retina Birimi Başkanı Prof. Dr. Osman Saatçi, her diyabet hastasının herhangi bir şikayeti olmasa da senede 1 kere göz doktoruna gitmesi gerektiğini söyledi.



DİYABETLİ FARKINDA DEĞİL

Bütün Tip 1 ve Tip 2 diyabet hastalarının diyabete bağlı görme kaybı riski taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Saatçi “Kan şekeri yüksekliği gözün retinası tabakasını bozar. Diyabetik retinopati sebebiyle zayıflayan damarlardan sızan kan ve sıvı, görme merkezinde birikir. Biriktiği alanda şişmeye ve görmenin bulanıklaşmasına yol açar. Tedavi edilmezse körlükle sonuçlanır. Diyabetlilerin yaklaşık yüzde 12’sinde diyabete bağlı görme kaybı gerçekleşir” dedi.

Prof. Dr. Saatçi “Diyabetlilerin yarısından fazlası hastalığını bilmeden yaşıyor. Bu süre içinde yüksek şeker vücutta onarılmaz hasarlar bırakıyor” diye konuştu.



Yavaş yavaş kör olursunuz ama hissetmezsiniz…



Görmesi bozulmuş bir diyabetli nasıl görüyor.

Diyabetin sinsi ilerleyen bir hastalık olduğunu ve teşhis konulmadan önce başta gözler gibi ince damarların yoğun olduğu organlarda hasar yapmaya başladığını anlatan Prof. Dr. Osman Saatçi “Diyabet teşhisi konulduktan sonra da gözlerle ilgili herhangi bir şikâyet olmayabilir. Şikâyetler genellikle soluk görme, görme alanında bulanıklaşma, gözün önünden noktalar uçuşması şeklindedir. Hasta görmesinin azaldığını fark etmez. Tedavi edilmezse ani gelişen körlükler ortaya çıkabilir” dedi.



EMRE ALTUĞ VE DERYA BAYKAL DESTEK VERDİ

Türk Oftalmoloji Derneği ve Novartis’in birlikte gerçekleştirdiği “Diyabete Karşı Gözünü Aç-Senede 1 gün” kampanyasına Derya Baykal ve Emre Altuğ da destek verdi. Baykal ve Altuğ da diyabetli hastaların senede en az bir defa göz doktoruna gitmesi gerektiğini vurguladı.



Kan şekeri düzenli değilse risktesiniz

50 yaş altındaki körlüklerin en önemli sebebinin diyabet olduğunu belirten Prof. Dr. Saatçi, “Diyabet sebebiyle gözlerini kaybedenlerin çoğu genç ve çalışma hayatının içindeki kişiler. Bu kişilerde kan şekeri kontrol altında değilse, yüksek tansiyon varsa, kolesterol düzeyi yüksekse, sigara içiliyorsa ve gebelikte, diyabete bağlı görme kaybı riski artıyor” dedi.