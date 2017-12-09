Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dr. Cingolani, hipertansiyonda büyük tansiyonun 140’tan 130’a, küçük tansiyonun ise 90’dan 80’e düşürüldüğünü belirtti. Yeni hipertansiyon kategorisine giren bütün hastaların hemen ilaç tedavisine ihtiyaç duymayacağını söyleyen Dr. Cingolani “Hastalara ilk etapta kilo verme, düşük tuz diyeti ve egzersiz gibi yaşam tarzı değişikliği önerilecek” diye konuştu.