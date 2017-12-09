Dr. Cingolani, hipertansiyonda büyük tansiyonun 140’tan 130’a, küçük tansiyonun ise 90’dan 80’e düşürüldüğünü belirtti. Yeni hipertansiyon kategorisine giren bütün hastaların hemen ilaç tedavisine ihtiyaç duymayacağını söyleyen Dr. Cingolani “Hastalara ilk etapta kilo verme, düşük tuz diyeti ve egzersiz gibi yaşam tarzı değişikliği önerilecek” diye konuştu.
Tansiyon değerleri 1 puan düştü
09.12.2017 - 09:32 | Son Güncelleme: 09.12.2017 - 09:32
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hipertansiyonun inme, kalp ve böbrek hastalıklarının en büyük sorumlusu olduğunu söyleyen Johns Hopkins Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümünden Dr. Oscar Cingolani, hipertansiyon hastalarını daha erken dönemde tedaviye almak için değerlerin 1 puan düşürüldüğünü söyledi.
Etiketler : tansiyon,sağlık,
525945 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/525945.aspx
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