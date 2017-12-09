Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ziyneti Kocabıyık - Dünya Sağlık Örgütü, bu rakamın 2050 yılında 152 milyona çıkmasını öngörüyor. Yılda 10 milyon kişi demans hastalığına yakalanıyor. Tablonun bu kadar ürkütücü olması üzerine Dünya Sağlık Örgütü tarafından, ülkelerin demansla alakalı politika ve planlarını, risk azaltma önlemlerini, bakım ve tedavi sağlama altyapısını izlemek üzere web tabanlı bir küresel bir izleme programı başlatıldı. Program ayrıca hastalık yükü verilerinin de ortaya konmasını hedefliyor. Yeni demans vakalarının yüzde 60’ı düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor.