Ziyneti Kocabıyık - Dünya Sağlık Örgütü, bu rakamın 2050 yılında 152 milyona çıkmasını öngörüyor. Yılda 10 milyon kişi demans hastalığına yakalanıyor. Tablonun bu kadar ürkütücü olması üzerine Dünya Sağlık Örgütü tarafından, ülkelerin demansla alakalı politika ve planlarını, risk azaltma önlemlerini, bakım ve tedavi sağlama altyapısını izlemek üzere web tabanlı bir küresel bir izleme programı başlatıldı. Program ayrıca hastalık yükü verilerinin de ortaya konmasını hedefliyor. Yeni demans vakalarının yüzde 60’ı düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor.
Yılda 10 milyon kişi ‘unutuyor’
09.12.2017 - 09:34 | Son Güncelleme: 09.12.2017 - 09:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre bugün dünyada yaklaşık 50 milyon demans hastası bulunuyor.
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü,demans hastası,
525946 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/525946.aspx
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