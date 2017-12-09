Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2. Dünya Savaşı öncesi veremle birlikte en fazla ölüme yol açan hastalık olan zatürre, penisilin ve aşıların geliştirilmesiyle eski korkutuculuğunu kaybetse de insan sağlığı için tehdit olmayı sürdürüyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Usalan, “1950'lardan sonra zatürreden ölümler önemli ölçüde azalmıştır. Ancak halen yine de dünyada ülkeden ülkeye fark göstermekle beraber,6’ncı ölüm nedenidir” dedi.Medical Park Tarsus Hastanesi’nde görev yapan Yrd. Doç. Dr. Adnan Kazım Usalan, zatürrenin her yıl yaklaşık 450 milyon kişiyi etkilediğini ve yaklaşık 4 milyon ölüme yol açtığını vurguladı.

Sıvı toplanması görülebilir



Yrd. Doç. Dr. Adnan Kazım Usalan, zatürre ile ilgili şu bilgileri verdi:



“Halk arasında zatürre olarak bilinen akciğerin iltihaplanmasının tıbbi ismi pnömonidir. Esasen, akciğerin en uç yapısını oluşturan ve havadaki oksijenin vücuda girdiği bölge olan hava keseciklerinin yaygın olarak iltihaplanması hastalığıdır. Hastalarda genellikle ani başlangıçlı öksürük, balgam, ateş, yaygın vücut ve kas ağrıları, halsizlik ile kendini gösterir. Nefes darlığı ve/veya göğüs ağrısına da neden olabilir. Göğüs ağrısının eşlik ettiği hastalarda özellikle, zatürrelerin 4'te 1'inde görülen, göğüs boşluğunda iltihabi bir sıvı toplanması durumu düşünülmelidir (zatülcenp, sulu zatürre). Bu belirtiler görüldüğünde, bir göğüs hastalıkları uzmanına gitmek gerekmektedir.”

Geride iz bırakabilir



Usalan, erken tanı ve doğru tedavi ile bu hastalığın çoğu zaman geride herhangi bir iz bırakmadan iyileştiğini ifade ederek, “Ancak yaygın ve ağır olduğunda hastaneye ve hatta yoğun bakım bölümüne yatmak, bazen de göğsünden bir tüp aracılığıyla o iltihabi sıvıyı boşaltmak gerekir. Bu durumda hastalığın bir izi de akciğerde kalabilir. Genellikle nedenleri bakteriler ve virüslerdir, ancak bazı ilaçlar hatta radyoterapinin yan etkisi olarak da görülebilir. Eşlik eden bazı romatizma türü hastalıklar bu duruma yol açabilir. Yine, romatizma başta olmak üzere çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan özellikle kortizon türevi ilaç kullanımları, zatürre gelişimini kolaylaştırır. Zatürre, bebekler ve yaşlılarda, bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde hala en önemli ölüm nedenlerinin başında gelmektedir.”