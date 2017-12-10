Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adaçayı neye iyi gelir? ​Adaçayının faydaları geçmişten günümüze artarak keşfedilmeye başlamıştır. İçerisinde birçok element barındıran adaçayı orta çağ döneminde''her derde deva'' olarak adlandırılıyordu. Peki adaçayının faydaları neler? Hatta orta çağ döneminde yaşayan insanlar bahçelerinde bile adaçayı yetiştiriyorlardı. Bizde geçmişten günümüze kadar faydalarının giderek arttığı adaçayı nasıl demlenir, adaçayı neye iyi gelir, adaçayının faydaları nelerdir gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.

İşte adaçayının faydaları

Beyne faydalıdır

Adaçayının beyne faydalı olduğu bilinmektedir. Hafızayı güçlendirici etkisinin yanında Alzheimer hastalığına da iyi geldiği söylenir.



Dinç tutar

Yorgunluk ve halsizlik sorununa iyi gelir. Zinde ve dinç kalmanıza yardımcı olur. Ancak tansiyonu düşürme etkisi bulunmasından dolayı ölçülü miktarda tüketilmesi gerekmektedir.

Kanı temizler

Adaçayının en önemli faydalarından biriside solum yollarında meydana gelen balgamı, mideden kaynaklanan balgam salımını ve kanda meydana gelen mikropları temizlediği bilinmektedir.

Sakinleştirici

Adaçayının sinirleri yatıştırıcı ve sakinleştirici etkisi bulunmaktadır. Sinirli ve gergin hissettiğiniz zamanlarda bir bardak adaçayı rahatlamanızı ve gevşemenizi sağlayacaktır.

Böbrek taşlarını düşürür

Böbrekte ve mesanede meydana gelen taşların düşmesine yardımcı olur. Böbrek ve mesane taşları için 80 gr adaçayını bir litre suyun içerisinde kaynatıp içebilirsiniz.

Aşırı terlemenin önüne geçer

Aşırı terleme şikâyetinden muzdaripseniz günde 1 miktar adaçayı içerek terleme sorunuzun azalmasını sağlayabilirsiniz.

Saç tellerinin kalınlaşmasını sağlar

Saçlarınızı adaçayı ile durulayarak saç diplerinize masaj yapabilirsiniz. Bu durum hem saç tellerinizin kalınlaşmasına hem de saçlarınızın dökülmesine engel olacaktır.

Boğaz ağrısı için adaçayı

Herhangi bir ilaca alerjiniz varsa boğazınızda meydana gelen ağrıyı ve iltihaplanmayı adaçayı gargarası yaparak tedavi edebilirsiniz. Bunun için yapraklarını kaynattığınız adaçayını ılık bir şekilde ağzınızda bademciklerinize değecek şekilde gargara yapmanız yeterli olacaktır.

Diş eti kanamalarına adaçayı

Diş etlerinizde çekilme ve kanama şikâyetiyle karşı karşıyaysanız yine bu sorunu adaçayı ile doğal yoldan tedavi edebilirsiniz. Dişlerinizi fırçaladıktan sonra adaçayı ile gargara yapmanız yeterli olacaktır.

Adaçayı nasıl demlenir?

Adaçayını içmek için kullanıyorsanız demlerken bir takım hususlara dikkat etmeniz gerekiyor. Adaçayı genellikle insanlar tarafından yanlış ve sağlıksız şekilde demlenebiliyor. Bu şekilde demlenen adaçayı sağlık açısından tehdit oluşturabiliyor. Bu nedenle adaçayı nasıl demlenir sorusunun cevabını bilmek gerekiyor.

Malzemeler

1 buçuk bardak su

1 çorba kaşığı adaçayı

İlk olarak suyu bir cezvenin içerisinde kaynatın. Daha sonra kaynamış suyu ocaktan alın ve içerisine adaçayı yapraklarını boşaltın. Bardağın ağız kısmını kapatarak, bu şekilde 5 dk demlenmeye bırakın.

5 dk'dan fazla demlenirse çayın tadı acı olacaktır. Bu nedenden dolayı demlene süresine dikkat edilmesi gerekmektedir.

Adaçayı zayıflatır mı?

Adaçayı ve ıhlamuru yanlış içiyoruz

Sağlığımız açısından geniş bir yelpazesi olan adaçayı hakkında merak edilen bir diğer soru da adaçayı zayıflatır mı sorusudur. Adaçayı tok tutucu ve yağ yakıcı etkisi bulundurmasından dolayı zayıflatıcı etkisi de bulunmaktadır. Diyetlerinize adaçayı ekleyerek tok kalabilir, sindiriim sisteminizi hızlandırabilirsiniz.

Sindirim sistemini hızlandırıcı ve yağ yakıcı etkisi bulunmasından dolayı adaçayı ile zayıflamak mümkün olacaktır.

Adaçayı ile zayıflamak için çayın içerisinde birkaç tane sinameki yaprağı ilave edip içebilirsiniz. Yemeklerden sonra içeceğiniz adaçayı sindirim sisteminizi hızlandırarak kilo vermenize yardımcı olacaktır.

Ancak her bitki çayında olduğu gibi adaçayında da ölçüyü kaçırmamak gerekir aksi taktirde sağlığınız için yararlı olan bu bitki zararlı bir hale dönüşebilir. Adaçayının sağlık açısından bir zararı bulunmuyor ancak tüketiminin ölçüsünün fazla olması sağlık açısından ciddi anlamda tehdit oluşturabilir.



Adaçayını kimler içmemelidir?

- Adaçayını çok düşük tansiyona sahip olanlar sık sık tüketmemelidir.

- Sürekli ilaç kullananlara adaçayı kullanmaları tavsiye edilmez.

- Şeker hastalarına adaçayı tüketimi tavsiye edilmiyor.