Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sonbahardan kış mevsimine geçildiğinde nezle ve grip hastalıklarının görülme sıklığının arttığını belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağlar, çocukların bu dönemde okul gibi kalabalık ortamlarda bulundukları için hastalığa daha meyilli hale geldiklerini ifade etti.

Sağlıklı beslenme ve el hijyeni önemli



Çocukları kış döneminde hastalıklardan koruyabilmenin en önemli yolunun sağlıklı beslenme ve el hijyeninden geçtiğini vurgulayan Dr. Çağlar, “Çocuklara sabah kahvaltısı yaptırmak vücut direncini arttıracaktır. Gün içinde C vitamininden zengin meyveler; portakal suyu, mandalina suyu gibi takviyeler de direncini arttıracaktır. Hapşırma gibi belirtiler görüldüğünde de ıhlamur, nane-limon gibi içecekler de çocukları gribal enfeksiyonlardan koruyacaktır” diye konuştu.

Nezle ve grip birbirine karıştırılmamalı



Ayrıca, nezle ve gribin bulgularının birbirine çok benzediğini dile getiren Dr. Çağlar, iki hastalığın birbiriyle karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekti. Dr. Çağlar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ekim ve kasım ayları içerisinde nezle salgını çok artacaktır. Nezle ile grip birbirine çok benzer. Ama kasım ve aralıktan sonra grip sezonu açılıyor. Nezlede daha çok burun akıntısı, hapşırık gibi bulgular varken, grip semptomlarında bunlara ateş, öksürük ve aşırı halsizlik eklenebilir. Grip bulguları gördüğümüzde en yakın çocuk doktoruna başvurmalıyız.”

“Çocuklar grip ya da nezle olduğunda tedirgin olmaya gerek yok”



Çocuklar grip ya da nezle olduğunda tedirgin olunmaması ve bir an önce gerekli önlemlere odaklanılması gerektiğini ifade eden Dr. Çağlar, “Sonuçta bunlar bu mevsimde görülen rahatsızlıklar. Ama çocuk gribe yakalandığında ateşi 39 derece ve üzerine çıkıp, 5 günden uzun sürüyorsa ve bu semptomların üzerine öksürük eklenmişse o zaman önem arz eder. Yani gripten değil, kompikasyonlarından korkmak gerekir. Çocuğumuzun bağışıklığı ne kadar güçlü olursa, bu komplikasyonların gelişme ihtimali de o denli azalıyor” diye konuştu.

Hızlı grip testi sonuca daha çabuk götürüyor



Grip şüphesinde ‘hızlı grip testi’ni önerdiklerini kaydeden Dr. Çağlar, gripte bilinçsiz antibiyotik kullanımının da bağışıklık sistemine zarar vereceğinin altını çizdi. Dr. Çağlar, “Gripte semptomatik tedavi dışında bir tedavi önermiyoruz. Ağır grip vakalarında da, virüs öldürücü ilaçlar öneriyoruz. Çocuklarda viral enfeksiyon bulguları söz konusu ise antibiyotikten uzak durmak lazım, gripken antibiyotik kullanırsak bu çocuğun bağışıklığını daha çok düşürecektir ve komplikasyonların gelişmesini arttıracaktır. O nedenle her ateşi olan, her burnu akan çocuğa eğer doktorumuz uygun görmemişse antibiyotik başlamaya gerek yok” ifadelerini kullandı.