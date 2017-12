Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük, “Vücutta vitamin-mineral dengesinin bozulmasına neden olan sigaranın zararları konusunda Diyet ve Beslenme Uzmanı Serra Arslan; "Sigara kullanan kişilerin 3 ay aralıkla vitamin ve mineral düzeylerine baktırmaları; eğer bir eksiklik mevcut ise bireysel özelliklerine uygun vitamin-mineral takviyelerini hekim veya diyetisyen kontrolünde almaları gerekiyor" diye belirtiyor. Sigara dumanında bulunan karbon monoksit gazı kanın oksijen taşıma kapasitesini azaltarak hücrelerin düzensiz çalışmasına neden olurken; sindirimi yetersiz olan besinlerin de hücreler tarafından etkin kullanılamamasına sebep olarak yeterli ve dengeli beslenmeye olumsuz etki etmektedir” dedi.



Sigara kullanımı bireylerde bazı vitamin ve mineral eksikliklerine yol açtığını ifade eden Küçük, “Kalsiyum ve D vitamini: Sigara, kalsiyum emilimine olumsuz etki ederek kemik kaybını hızlandırmakta, uzun dönemde kemik erimesine neden olmaktadır. Menopoz dönemindeki kadınların olası kemik kayıplarına karşı sigara kullanan ebeveynlerin ise sigara dumanına maruz bıraktığı kalsiyum ihtiyacı fazla olan çocuklar ve ergenler için son derece dikkatli olmaları gerekmektedir. Sigara, D vitamini emilimine de olumsuz etki eder, kalsiyum bağırsaklardan emiliminde D vitaminine de ihtiyaç duyduğundan D vitamini eksikliği yine kemik sağlığını tehdit etmektedir” diye konuştu.



“Sigara kullanan bireylerin 3 ay aralıklarla vitamin ve mineral düzeylerine baktırmaları gerekir”



C vitamini ve Demirinde sigara içen bireyler de azaldığını kaydeden Küçük, “Sigara kullanımı, C vitamini emilimini etkilemenin yanı sıra ihtiyacını da arttırmaktadır. Sigara içen bireylerde C vitamini ihtiyacı içmeyenlere oranla yüzde 30 daha fazladır. Demir emiliminde de C vitamini etkili olduğundan ve genellikle sigaranın yanında çay-kahve gibi demir emilimini engelleyen içecekler tüketildiğinden sigara içen bireylerde demir eksikliği de görülmektedir. A vitamini : Eksikliğinde göz problemleri ve alveollerde azalmaya sebep olan A vitamini, bazı araştırmalara göre sigara içen bireylerde düşüktür. Özellikle alveollerdeki zarar, akciğerlerde oksijen alımını azaltıp, sigara içenlerde solunum problemlerine sebep olmaktadır. Sigara kullanan bireylerin 3 ay aralıklarla vitamin ve mineral düzeylerine baktırmaları; eğer bir eksiklik mevcut ise bireysel özelliklerine uygun vitamin-mineral takviyelerini hekim veya diyetisyen kontrolünde almaları gerekmektedir” açıklamalarında bulundu.



Sigaranın içindeki 5 bin zararlı maddeden birinin de nikotin olduğunu vurgulayan Küçük, “Biyokimyasal etkisi çok güçlü olan nikotinin iştahı baskılayıcı özellikte olduğu yapılan birçok araştırma ile kanıtlanmaktadır. Sigarayı bırakan bireylerde nikotinsizliğin strese ve iştah artışına yol açarak ağırlık kazanımına yol açması da bu sebeptendir. Çoğu kişi stresiyle nasıl baş edeceğini bilemediğinden ve kilo alma endişesinden sigarayı bırakmayı başaramıyor. Halbuki sigarayı bıraktıktan sonraki dönemde yeterli ve dengeli beslenerek hem sigaranın sebep olacağı hastalık risklerini azaltmak hem de mevcut kiloyu korumak mümkün” şeklinde konuştu.