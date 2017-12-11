Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr. Evrim Aksoy, “Günümüzde yolculukların büyük bir kısmını artık uçak ile gerçekleştiriyoruz. Bir kadın hamile kaldığında doğal olarak anne iç güdüsüyle artık bebeği için neyin zararlı neyin faydalı olacağını düşünmeye başlıyor. Yalnızca anne değil baba adayları ve yakınlar da bu konularda endişe duyabiliyor. Özellikle çalışan gebeler, iş sebebiyle oldukça sık seyahat etmek zorunda olabiliyor. Bu da ister istemez uçak seyahatinin gebelikte sıkıntı oluşturup oluşturmayacağı hakkında bir tedirginlik oluşturuyor” dedi.

Uçak seyahati gebeler için en güvenli seçeneklerden biri olduğunu ifade eden Op.Dr. Aksoy, “Günümüzde modern uçuşta ayarlanmış kabin içi basınç sebebiyle, bebeğe zarar verecek bir durum bulunmamaktadır. Ancak uçuş şirketleri, uçuş esnasında herhangi bir doğum komplikasyonu ile karşılaşmak istemediklerinden gebelikte uçuşa haftalara göre değişen durumlarda izin vermektedir. Eğer gebenin diğer hastalıkları yok ise ( kanama, yüksek tansiyon, şeker hastalığı vs) uçakla rahatlıkla seyahat edebilir. Ancak 28. gebelik haftasına kadar, herhangi bir rapora ihtiyaç olmadan uçakla yolculuk yapılabilir. En keyifli seyahat zamanı 13-28. gebelik haftalarıdır( eğer tatil yapılacaksa bu dönemde planlamak en güzeli) 28-36. Haftalarda muhakkak doktor raporu ile uçuşa izin verilmektedir. İkiz ya da üçüz gebelerde bu durum daha hassas olabileceğinden erken doğum tehditi düşünülerek doktor izni alınmalıdır” diye konuştu.



Op.Dr. Aksoy, uçuş esnasında gebenin dikkat etmesi gereken durumları şöyle sıraladı:



“Uçuştan önce geçilen güvenlik kontrollerinde metal dedektörleri kullanıldığından gebenin endişe duymasına gerek yoktur. Yani bu kontrollerde bebeğe geçebilecek X ışını gibi zararlı bir etki yoktur Uzun süreli oturmak ve hareketsiz kalmak özellikle uzun uçuşlarda damarlarda varis ve pıhtılaşma ihtimalini arttıracağından damarlarda bir tromboz oluşmaması için varis çorabı giyilmeli, her 1,5-3 saatte bir kalkıp yürünmeli. Ayakkabıları çıkartıp uçuş boyunca terlikle devam etmek ayaklardaki şişmeye bağlı rahatsızlığı azaltır, yastıklarla bel boşluğu desteklenmelidir.”

