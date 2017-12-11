Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ülke gelerek gereksiz ve bilinçsiz yere tüketim sebebiyle antibiyotik kullanımında Avrupa’da ilk sıralarda yer aldığımızı ve özellikle günümüz çocuklarının aşırı antibiyotik alımı nedeniyle bakterilere karşı dirençlerinin ciddi derecede azaldığını belirten Ege Liva Hastanesi Başhekimi Gezer, “En küçük şeyde antibiyotik kullanılmasını önermiyoruz” dedi.Antibiyotiklerin bakteriyel enfeksiyon hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar olduğunu belirten Başhekim Gezer, “Vücut yapısının da kendisine göre savunma sistemi var. En küçük bir rahatsızlıkta hekime gitmeden alınan antibiyotikler kişinin vücut yapısının savunma sistemini işlevsiz hale getirebiliyor. Savunma sisteminin halledebileceği bir sıkıntıyı ilaçla halletmek istediğinizde de özellikle çocuklarda bakterilere karşı direnç azalıyor. Ve çocukların vücudu en küçük mikroplarla bile savaşamaz duruma düşüyor. Bu nedenle çok sık ilaç kullanımı yerine sürekli doğal ve dengeli beslenmeyi öneriyoruz. Çocuk yaştan itibaren de sporla yaşamayı kültür edinmeliyiz” dedi.