Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sigara kullanımının kansere neden olduğu ve ömrü kısalttığına ilişkin yapılan çalışmaların ardından, sigarayı bırakma aracı olarak elektronik sigara ön plana çıktı. Sigarayı bırakmak isteyenlerin yöneldiği elektronik sigara, özellikle gençler arasında popüler duruma geldi. Uzmanlar, yakın zamanda çıktığı için olumsuz etkileri çok bilinmeyen elektronik sigara ile ilgili kısa dönemde yapılan çalışmalarda, tıpkı normal sigara gibi kansere neden olan maddeler içerdiği ve solunum yolları üzerinde olumsuz etkiye neden olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Konu ile ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan görevli Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Güngör Ateş, elektronik sigaranın yine tütün endüstrisi tarafından üretilen bir ürün olduğunu söyledi. Elektronik sigaranın sigara bırakma yöntemi olarak kullanılmasının çok yanlış olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Ateş, çünkü bu konuda sigara bırakmaya yardımcı olduğuna ve bunda başarılı olduğuna dair hiçbir çalışmanın bulunmadığını kaydetti. Tütün endüstrisinin 1970’li yıllara kadar sigaranın zararlı olmadığını öne sürdüğünü aktaran Doç. Dr. Ateş, “1970’lerden sonra zararları gündeme gelince bu sefer sigaranın başka formlarının zararlı olmadığına, daha az zararlı olduğuna yöneldiler. Örneğin filtreli sigaralar, inceltilmiş sigaralar, naneli sigaralar, light veya ekstra light sigaralar hep bunların daha az zararlı ya da zararsız olduğunu öne sürdüler” dedi.

“SON ÇALIŞMALAR ELEKTRONİK SİGARA İÇEN GENÇLERİN, SİGARAYA BAŞLADIĞINI ORTAYA KOYDU”

Günümüzde sigaranın zararları ile ilgili herhangi bir tereddüdün bulunmadığını dile getiren Doç. Dr. Ateş, şöyle devam etti:

“Bütün bilimsel çalışmalar, toplumdaki sigara içen insanların yarısının sigaraya bağlı bir nedenle öldüğünü ortalama yaşamlarından 20-22 yıl kaybettiğini biliyoruz. Bu durumu gören endüstri yine kendi alternatifini kendisi oluşturuyor. Sigara içilmeyecekse alternatifi de bizdedir diyor ve elektronik sigarayı pazara sunuyor. Şunu biliyoruz, endüstrinin en önemli pazarlama yöntemi gençler üzerindedir. Gençlere, sigarayı bırakmak için elektronik sigarayı kullanabilirsiniz söyleniyor. Oysa gençler elektronik sigaraya başladığında sigara bırakma yöntemi değil, son çalışmalarda elektronik sigara içen gençlerin aslında sigaraya başladığını ortaya koydu. Bu halde günümüzde elektronik sigara, sigaraya veya diğer nikotin ürünlerine, nargile, puro, pipo gibi ürünlere geçiş aşaması olarak kullanılabiliyor.”

"SATICILARIN ZARARLI OLMADIĞI İDDİALARI GENÇLERİ ELEKTRONİK SİGARAYA BAŞLATIYOR"

Türkiye’de elektronik sigara satışı, dağıtılması ve içilmesinin yasak olduğu halde hem kaçak yollarla temin edilmesi hem de internetten gençlerin rahatça ulaşabilmesi ve talepte bulunabilmesi nedeni ile içebildiğini vurgulayan Doç. Dr. Ateş, şu ifadeleri kullandı:

“Bunu pazarlayanlar, elektronik sigaranın kesinlikle zararlı olmadığını, hatta bazılarının nikotin dahi içermediğini, meyvelerden oluştuğunu, pasif içiciliğe neden olmadığını, kokusuz, dumansız olduğunu iddia ederek gençleri elektronik sigaraya başlatmakta. Elektronik sigaraya başlayan gençler nikotin bağımlılığına yakalanmaları nedeni ile sigaraya veya diğer tütün ürünlerine geçiş için kullanmaktadırlar. Bu özellikle gençler açısından önemli, endüstri temel hedefini gençler ve çocuklar üzerine kurmuş durumda. Ömür boyu müşteri istiyor, bu çocuklardan ve gençlerden oluşur. İlk çıktıklarında 20 milyon dolar gibi bir ciroları varken, 2017 yılında elektronik sigaraya bağlı yine tütün endüstrisinin ciro beklentisi 10 milyar dolar. Sigaraya söyledikleri zararsız olduğuna dair gerçek dışı iddialar bugün elektronik sigara için söyleniyor.”

“HİÇBİR BİLİMSEL ÇALIŞMADA SİGARAYI BIRAKTIRICI ETKİSİ GÖRÜLMEDİ”

Elektronik sigaranın da diğer tütün ürünleri gibi zararlı olduğunu anlatan Doç. Dr. Ateş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Elektronik sigaraların içinde bulunduğu belirttiği maddelerin dışında yeni yapılmış çalışmalarda, diğer tütün ürünlerinde bulunan ve vücut için zararlı olduğu gösterilmiş olan çokça ürünleri içerdiğinden dolayı bugün için kabul ettiğimiz şey elektronik sigara da bir tütün mahsulüdür ve onun kadar zararlıdır. Uzun vadeli çalışmalarla diğer zararları gelecektir ama kısa vadede bildiğimiz elektronik sigaranın solunum yolları üzerinde olumsuz etkileri olduğu içerisinde bir takım kanserojen maddeler içerdiği, yangınlara yol açtığı ve en önemlisi diğer tütün mamullerinin içilmesi için bir araç olarak kullanıldığıdır. Bir diğer önemli husus, hiçbir bilimsel çalışmada, sigarayı bıraktırıcı bir özelliği görülmedi.”